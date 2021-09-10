Путин подписал указ о «Городах трудовой доблести»

Двенадцать городов России официально получили почетное звание «Город трудовой доблести». Президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ, сообщила пресс-служба Кремля.

«Присвоить почетное звание «Город трудовой доблести» городам Алдану, Бологое, Воркуте, Дзержинску, Кемерово, Костроме, Лысьве, Мончегорску, Охе, Ступино, Сызрани, Чите», – говорится в документе.

Глава государства отметил, что города отмечены почетом за массовый трудовой героизм и значительный вклад жителей в достижение Победы в Великой Отечественной войне. Они днем и ночью трудились на производствах, поддерживая фронт и мирных граждан.

Свое решение Путин анонсировал на накануне во время заседания оргкомитета «Победа». Президент призвал инициаторов присвоения званий обносить в городах-кандидатах памятники и объекты, связанные с ВОВ.

Москва, Наталья Рязанова

Москва. Другие новости 10.09.21

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