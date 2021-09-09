Еще 12 мест в России станут «Городами трудовой доблести»

Президент РФ Владимир Путин одобрил присвоение звания «Город трудовой доблести» 12 населенным пунктам в регионах. Он призвал навести порядок в городах-кандидах.

На заседании организационного комитета «Победа» глава государства перечислил города, которые получат звание, и вклад их жителей в победу во Второй Мировой войне. Особым почетом отметят Кемерово, Оху в Сахалинской области, подмосковное Ступино, Кострому, Лысьву в Пермском крае, Сызрань в Самарской области, Мончегорск в Мурманской и Бологое в Тверской. Также звание получат Воркута в Республике Коми, якутский Алдан, Чита и нижегородский Дзержинск.

«Соответствующий указ будет подписан в самое ближайшее время», – приводит слова президента его пресс-служба.

Путин напомнил, что почетное звание «Город трудовой доблести» учредили в знак преклонения перед теми, кто «без сна и отдыха работал на заводах и фабриках, в госпиталях и научных лабораториях», приближая Победу. Он призвал инициаторов присвоения званий привести в порядок объекты, связанные с победой, в городах-кандидатах.

Напомним, в конце июля депутаты Свердловской области попросили президента РФ присвоить звание «Город трудовой доблести» Первоуральску, Ирбиту и Серову.

Москва, Наталья Рязанова

Москва. Другие новости 09.09.21

Вероятность высока: в Москве осенью ждут новую коронавирусную волну. / 83-летняя пенсионерка нашлась живой после трех суток скитаний (ФОТО). / Нервный сезон с чехардой цен: российские курорты «захлебнулись» туристическим потоком. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»