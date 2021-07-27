Звание «Город трудовой доблести» получат еще три свердловских муниципалитета

На последнем пленарном заседании этого созыва депутаты заксобрания приняли ходатайства к президенту Владимиру Путину о присвоении почетного звания «Город трудовой доблести» Первоуральску, Ирбиту и Серову.

Ранее профильный комитет одобрил заявочные книги, поданные органами МСУ этих городов. Были получены заключения УрО РАН, в которых говорилось, что Серов, Первоуральск и Ирбит имеют все основания претендовать на присвоение этого звания.

В частности, серовские металлурги в годы Великой Отечественной войны выпускали 125 марок легированной стали и одними из первых в мировой практике освоили выплавку феррохрома в доменных печах. В Первоуральске более 13 тысяч горожан награждены медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» – это каждый третий трудоспособный житель города на тот момент. В Ирбит было эвакуировано в 1941-1942 годах оборудование почти 20 предприятий из западных и центральных регионов страны. Например, Московский мотоциклетный завод прибыл в Ирбит в ноябре 1941 года, а уже в феврале 1942 года начала выходить продукция для фронта – тяжелые мотоциклы с коляской.

Как уже писал «Новый День», в 2020 году Владимир Путин подписал указ о присвоении почетного статуса двадцати городам России, в том числе – Екатеринбургу и Нижнему Тагилу, а в мае 2021 года – Каменску-Уральскому. В городах, удостоенных звания «Город трудовой доблести», устанавливается стела с изображением герба города и текстом указа президента о присвоении городу этого звания; проводятся публичные мероприятия и праздничные салюты 1 Мая, 9 Мая, а также в День города.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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