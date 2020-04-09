Екатеринбург, Нижний Тагил и Каменск-Уральский могут стать городами трудовой доблести к 1 мая

Три уральских муниципалитета – Екатеринбург, Нижний Тагил и Каменск-Уральский – могут получить почетное звание «Город трудовой доблести» уже 1 мая этого года.

Как сообщили РИА «Новый День» в департаменте информполитики, весь пакет документов для этого, включая отзыв Российской академии наук, направлен в администрацию президента Владимира Путина.

Согласно федеральному закону, принятому в этом году, звание «Город трудовой доблести» присваивается указом Президента Российской Федерации, как правило, в канун Праздника Весны и Труда (1 мая). В городе, удостоенном звания «Город трудовой доблести», устанавливается стела с изображением герба города и текстом указа президента о присвоении городу этого звания; проводятся публичные мероприятия и праздничные салюты 1 мая (Праздник Весны и Труда), 9 мая (День Победы), а также в День города.

Напомним, звание «Город трудовой доблести» присваивается городам, жители которых проявили массовый трудовой героизм в 1941-1945 годы и внесли значительный вклад в Победу в Великой Отечественной войне.

Екатеринбург, Москва, Евгения Вирачева

Екатеринбург, Москва. Другие новости 09.04.20

Фонд святой Екатерины поставил в 40-ю больницу партию масок и два аппарата ИВЛ. / Православная активистка попросила у губернатора сократить карантин из-за Пасхи. / В Свердловской области продолжают готовить койки и ИВЛ для больных коронавирусом. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»