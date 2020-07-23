Мэрия Екатеринбурга не хочет устраивать салют в День города, но Федерация может заставить

В мэрии Екатеринбурга твердо убеждены, что не стоит устраивать салют в честь Дня города 15 августа. Но поскольку город получил звание «Город трудовой доблести», федеральные власти могут обязать фейерверк все-таки организовать: согласно закону, город с таким статусом обязан запускать салют трижды в год.

Как рассказал сегодня на пресс-конференции в «Интерфаксе» начальник управления культуры Екатеринбурга Илья Марков, решение по салюту еще не принято.

«Есть указ о присвоении Екатеринбургу звания «Город трудовой доблести», где предписано устраивать салют три раза в год (на 1 и 9 мая и на День города, – прим. ред.). Будем вести переговоры. Если федеральное руководство позволит не делать салют, делать не будем», – ответил Илья Марков на вопрос РИА «Новый День».

Напомним, ранее стало известно, что мэрия Екатеринбурга не будет устраивать массовых мероприятий на День города в связи с высокой заболеваемостью коронавирусом. «Мы не можем рисковать. Через две недели начнется учебный год, нам бы хотелось, чтобы он начался офлайн», – комментировали позицию мэра в пресс-службе.

Деньги, которые планировалось потратить на праздник, останутся в сфере культуры. Их обещали распределить на поддержку учреждений, поскольку в музеях, театрах, библиотеках зарплата сократилась на 20%.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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