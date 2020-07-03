В Екатеринбурге сегодня вечером запустят фейерверк

Администрация Екатеринбурга организует праздничный фейерверк по случаю присвоения уральской столице почетного звания «Город трудовой доблести». Решение об этом было принято накануне, 2 июля. Президент Владимир Путин подписал указ о присвоении почетного статуса двадцати городам России.

Салют будет дан с двух точек акватории городского пруда и летнего парка «Уралмаш» в 23:00, сообщает пресс-служба мэрии.

Напомним, звание «Город трудовой доблести» присваивается городам, жители которых проявили массовый трудовой героизм в 1941-1945 годы и внесли значительный вклад в Победу в Великой Отечественной войне. Закон о таком статусе был принят Государственной думой в январе этого года. Екатеринбург отправил заявку на получение звания в апреле, в пакет документов были включены историческая справка и подписи горожан. Повторно сбор подписей екатеринбуржцев был организован во время голосования по поправкам к Конституции РФ, которое проходило с 25 июня по 1 июля. По данным мэрии, за несколько месяцев удалось собрать более полумиллиона подписей.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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