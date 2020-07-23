Из фондов оплаты труда культурных учреждений отозвали миллионы рублей, зарплаты снизились на 20%

В Екатеринбурге муниципальным учреждениям культуры снизили финансирование – в среднем на 5%, сообщил начальник управления культуры Илья Марков. По словам музейщиков, сократились фонды оплаты труда – на миллионы рублей по городу. Зарплаты в отрасли упали на 20%.

Как рассказали «Новому Дню» в неофициальной беседе представители Объединенного музея писателей Урала, из фонда оплаты труда в бюджет города отозвали 1 миллион рублей. Музеи, которые и без того еле-еле сводили концы с концами с начала пандемии, оказались в условиях выбора: кому и на сколько снижать зарплату. Аналогичная ситуация, по словам собеседника агентства, и в других учреждениях культуры.

Официально эту информацию подтвердил начальник управления культуры Екатеринбурга Илья Марков. По его словам, администрация вынуждена была секвестировать бюджетные вливания в учреждения культуры в среднем на 5%.

«Это правда, – прокомментировал Илья Николаевич, отвечая на вопрос «Нового Дня» про Объединенный музей писателей в ходе пресс-конференции в «Интерфаксе». – Частично бюджетный фонд был урезан. Учитывая общую экономическую ситуацию в городе, были приняты решения о пятипроцентном секвестировании бюджетного финансирования таких учреждений. Частично затем эти средства вернули. По каждому учреждению мы принимали решения индивидуально. Но зарплаты действительно снизились. В среднем до 20% по отрасли, в зависимости от типа культурного учреждения».

Больше всего внебюджетных средств от продажи билетов зарабатывали театры, зоопарк, музеи. В меньшей степени пострадали библиотеки.

Также Илья Марков сообщил, что деньги, которые ранее были заложены на проведение мероприятий в честь Дня города (сумма не указывается) останутся в сфере культуры.

«Они пойдут на компенсацию выпадающих доходов по емким учреждениям – парк Маяковского, зоопарк, где, в отличие от музеев и библиотек, невозможно остановить процессы. Грубо говоря, убирать за животными нужно каждый день», – прокомментировал Илья Марков.

Напомним, еще весной в управлении культуры сообщали, что зарплаты в отрасли упали на 15%. Тогда бюджет старался компенсировать потери от недополучения внебюджетных доходов. По прогнозам мэрии, сфера культуры Екатеринбурга с начала пандемии и до сентября недополучит 350 миллионов рублей, которые принесли бы продажи билетов и оказание услуг.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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