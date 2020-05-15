Сфера культуры Екатеринбурга недополучила с начала пандемии 350 миллионов рублей, будут снижать зарплаты

С момента закрытия музеув, театров, библиотек сфера культуры Екатеринбурга недополучит во время пандемии 350 миллионов рублей – такую сумму рассчитали в управлении культуры за период с 18 марта до 1 сентября. По всей вероятности, до сентября открытия массовых площадок не планируют. Сотрудникам учреждений культуры будут снижать зарплаты, но пока «не катастрофично».

Как рассказал сегодня на пресс-конференции в ТАСС начальник управления культуры Илья Марков, учреждения культуры Екатеринбурга до закрытия около 40% своих доходов зарабатывали сами – продавая билеты и устраивая мероприятия. Для сравнения – учреждения большинства других городов-миллионников зарабатывали около 15%.

«Мы посчитали, что с 18 марта до 1 сентября муниципальные учреждения культуры недополучат 350 миллионов рублей прибыли. Возможно, учреждения откроются раньше, но пока вот такие цифры», – прокомментировал Илья Марков.

Отвечая на вопрос «Нового Дня» о зарплатах сотрудников учреждений культуры, чиновник заявил, что пока катастрофических снижений не было – в среднем по отрасли доходы упали на 15%.

«У нас сегодня почти ручное управление. Я наизусть знаю сметы почти всех 60 с лишним учреждений культуры, которые находятся в ведении муниципалитета. И каждый раз перед тем как с руководителями принять решение о начислении зарплаты, мы стараемся, чтобы все было справедливо. Стратегия близка к той, что сегодня используется в бизнесе. Есть те, кто задействован в процессах (методическая работа музеев, дистанс в школах искусств) – они почти не потеряли в доходах. А есть те, кто не может работать (смотрители музеев, гардеробщики, те, кто занят в производстве спектаклей) – они пострадали чуть больше. Но пока не приходится говорить о катастрофическом снижении зарплат. В среднем по отрасли я ожидаю, что снизится на 15%», – рассказал Илья Марков.

Напомним, ранее начальник управления культуры Екатеринбурга рассказал, что театры, музеи, кинотеатры не откроются как минимум до середины июля. Согласно федеральным рекомендациям, массовые мероприятия будут запрещены еще 6-8 недель после снятия режима повышенной готовности.

В апреле руководители театров и музеев Екатеринбурга говорили в беседе с корреспондентом «Нового Дня», что подушки безопасности хватит до мая. Затем придется говорить о снижении зарплат.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

Екатеринбург. Другие новости 15.05.20

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