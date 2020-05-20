«Разрешите нам репетировать!» – актеры просят Роспотребнадзор выпустить рекомендации и разрешить театрам работать

Актеры со всей России просят разрешить им начать хотя бы репетиционный процесс. Для многих – особенно для солистов балета и оперы – долгое отсутствие тренировок означает потерю профессиональных навыков. Союз театральных деятелей России готовит в Роспотребнадзор письмо с просьбой разработать необходимые регламенты с ограничениями из-за пандемии, но все-таки разрешить театрам открыться хотя бы для репетиций.

Театры России были закрыты 18 марта в связи с рисками распространения коронавирусной инфекции. Актерам запрещено не только играть спектакли на публику, но и проводить репетиции. Сначала все надеялись, что какие-то процессы будут запущены в апреле, потом – в мае. Сейчас же власти дают понять, что раньше июля работа вряд ли начнется: Министерство культуры России спустило в муниципалитеты рекомендации, согласно которым театры смогут возобновить работу спустя 6-8 недель после стабилизации эпидемиологической обстановки в каждом конкретном регионе или муниципалитете.

Сегодня в самой сложной ситуации оказались артисты музыкальных театров, а также оперы и балета. Все они должны заниматься каждый день, чтобы не утратить навыки. Но дома невозможно отрепетировать все балетные па, невозможно устроить качественные репетиции для солистов хора и тем более – оркестров.

«В театр мы не можем входить. Никто, кроме дирекции, бухгалтерии и служб обеспечения здания, – рассказал на онлайн-конференции Союза театральных деятелей России художественный руководитель и гендиректор «Геликон-Оперы» в Москве Дмитрий Бертман. – У нас музыкальный театр, и надо понимать, что мы столкнулись с большой сложностью. Наша специальность связана с постоянными уроками, наши артисты должны постоянно заниматься. Для балетных артистов ежедневный тренинг – это профессия. Жить без прыжков и занятий сложно. С оперными солистами то же самое – каждый день они имели урок с концертмейстером. Потеря тренинга – это потеря профессии. Надеемся, что первой свободой для театров станет возможность заниматься».

О возможности репетировать попросил и руководитель частного «Коляда-театра» в Екатеринбурге Николай Коляда.

«Прошу, чтобы было какое-то решение, обращение, чтобы разрешили репетиции, чтобы люди не сидели дома – иначе сдохнуть можно! Балетные же инвалидами станут, если не встанут к станку. Разрешите репетиции с соблюдением всех норм – измерением температуры, санитайзеры везде», – просит Николай Коляда.

Ждут какого-то разрешения от Роспотребнадзора и в молодежном театре Нижнего Тагила. Директор Наталия Мозжакова просит, чтобы выдали какие-то рекомендации. «Не хотелось бы работать за закрытыми дверями. Хотелось бы получить рекомендации Роспотребнадзора – как можно нам работать?» – обратилась Мозжакова в ходе конференции.

Добавим, некоторые оперные театры уже приняли решение закрыть сезон и уйти в отпуска раньше обычного. Например, с 1 июня в отпуск всех отправляет «Урал Опера Балет». В театре рассказали корреспонденту «Нового Дня», что такое решение приняли как раз из-за невозможности репетировать. Сейчас артисты будут отдыхать, но очень надеются, что к июлю будет разрешение возобновить репетиционный процесс хотя бы с ограничениями и соблюдением дистанции. При этом вынужденная пауза в репетициях уже сказалась на планах театра: в сентябре планировалось выпустить «Травиату», но теперь все премьеры перенесены на 2021 год.

«К сожалению, этой осенью премьер не будет: эпидемия коронавируса сдвинула даты выпуска новых спектаклей на следующий год», – сообщили в «Урал Опера Балете».

Союз театральных деятелей России обещал подготовить обращение в Роспотребнадзор с просьбой разработать регламенты, которые позволят начать репетиционный процесс. Не исключено, что театрам придется докупать какое-то оборудование, дезинфицирующие средства, средства индивидуальной защиты – на все это понадобится время и деньги, поэтому учреждения культуры хотят заранее знать, что их ждет.

Москва, Екатеринбург, Ольга Тарасова

Москва, Екатеринбург. Другие новости 20.05.20

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