Музеям и библиотекам разрешат работать, но без посетителей

Управление культуры Екатеринбурга приняло документы, которые предполагают постепенное снятие ограничительных мер. На этой неделе разрешат работать музеям и библиотекам. Правда, пока без посетителей.

«Мной были подписаны распорядительные документы, которые предполагают постепенный выход из ограничительных всех мероприятий. Согласно регламентам Министерства культуры России, мы на этой неделе можем начать такую работу. Начнут работу музеи и библиотеки, но не на посетителей. Первый этап предполагает выход не более 25% от общего числа сотрудников для проведения санитарных мероприятий и подготовительных работ для приема посетителей. В первую очередь, речь идет об уборке помещений», – рассказал сегодня начальник управления культуры Екатеринбурга Илья Марков во время запланированного визита в зоопарк.

Также Марков обещал, что все учреждения культуры получат бюджетные субсидии в большем размере, чем в прошлые годы.

«У нас учреждения культуры в среднем по городу зарабатывали сами 40% от общих доходов (остальное – субсидии бюджета). Поскольку этих 40% учреждения лишились, все учреждения получат субсидии из бюджета, превосходящие обычную субсидию прошлых лет. Защищенные статьи для учреждений культуры – это коммунальные, налоговые платежи, кроме того, мы не можем допустить существенного снижения зарплаты. Общую сумму ассигнований я не назову. Но речь идет о сумме до 100 миллионов рублей на все учреждения», – отметил начальник управления культуры.

Напомним, ранее Илья Марков говорил, что по тем же регламентам Министерства культуры России театры Екатеринбурга вряд ли смогут открыться до середины июля. Многие театры уже заявили, что уходят в отпуск раньше – в июне, а в июле надеются начать хотя бы репетиционный процесс.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

Екатеринбург. Другие новости 20.05.20

В Екатеринбурге открылся ЦПКиО – пока только для прогулок (ФОТО). / Койки в павильоне «Екатеринбург-Экспо» пока законсервированы. / Креков: плановая медпомощь возобновится после решения федерального правительства. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»