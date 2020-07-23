В Екатеринбурге открываются первые музеи: к чему готовиться посетителям

Музеи Екатеринбурга заканчивают приготовления для приема первых посетителей. Большинство говорит об открытии в с 29 июля по 4 августа, хотя есть и те, кто уже провел первые экскурсии. Пока есть сложности с выходом на работу пожилых смотрителей, кассиров и сотрудников. Их планируют временно заменить более молодыми работниками.

Через неделю после указа губернатора о возобновлении работы музеев все площадки не откроются, сообщил сегодня на пресс-конференции начальник управления культуры Екатеринбурга Илья Марков. Пока речь идет об открытии в период с 29 июля по 4 августа. Где-то будет сокращенный рабочий график, где-то откроется только часть филиалов, где-то пускать посетителей будут по предварительной записи – сейчас все эти моменты обговариваются с директорами культурных учреждений.

«Опыта такой работы нет ни у кого. Это будет в некотором роде эксперимент. В зависимости от объема музея, площадей, штата работа везде будет выстраиваться по-разному, – рассказал Илья Марков. – Главная задача – сохранять бдительность. Ситуация в нашем регионе не самая хорошая, и мы не стремимся быть в первых рядах тех, кто будет работать для зрителей и посетителей. Думаю, что существующие сегодня требования [санитарной безопасности] будут действовать еще долго. На мой взгляд, несколько месяцев точно».

В музеях говорят, что в целом готовы к приему посетителей. Сейчас докупаются последние вещи из требуемых Роспотребнадзором. Так, музей истории Екатеринбурга докупает защитные экраны для кассиров, маски и перчатки, а также думает – что же делать со смотрителями? Большинству их них более 65 лет, то есть это люди из категории риска по коронавирусу, более того – для них еще действует режим самоизоляции.

«Даже если самоизоляцию снимут, нам бы хотелось оставить таких сотрудников еще недели на две в том же режиме, потому что ситуация сложная, а для нас приоритет – здоровье сотрудников. Мы составляем график дежурств для других работников музея, которые будут выполнять работу смотрителей. Конечно, будет больше нагрузка на экскурсионный штат», – рассказал директор МИЕ Сергей Каменский.

О выставках, которые МИЕ подготовил первым посетителям, «Новый День» писал ранее.

В Ельцин-центре музей собираются открыть 1 августа. Согласно указу губернатора области, будет индивидуальный прием посетителей, но постепенно ЕЦ планирует возобновить экскурсии и свои программы.

«Планируем восстановить уличные программы, прежде всего экскурсии. Планируем несколько выставочных проектов. Хотя от ряда из них пришлось отказаться в этом году, перенести на следующий, – рассказала директор музея Ельцина Дина Сорокина. – Сейчас же откроемся с несколькими публичными проектами в продолжение темы 75-летия со дня Победы. Так, будет выставка фотографий фотографа Джеймса Хилла, очень личная выставка, которая представляет не просто наш взгляд на события войны, но очень человеческое отражение в фотопортретах ветеранов. Будет выставка тагильского художника, ветерана Вилена Мухаркина, который празднует 95-летие».

Есть в Екатеринбурге выставочные пространства, которые уже приняли первых посетителей. Со вчерашнего дня заработала галерея «Синара Арт», где сейчас продолжается выставка графики Сальвадора Дали «Сюрреализм – это я». Чтобы попасть в галерею, нужно предварительно записаться – и делать это надо заранее, поскольку свободных «окон» на ближайшие дни нет.

«У нас возможны только индивидуальные посещения, по записи. Вчера 30 человек было. И до воскресенья есть записи – по 30 человек в день примерно записалось. Люди соскучились по общению, по живым впечатлениям, – рассказала директор галереи «Синара Арт», исполнительный директор Уральской индустриальной биеннале современного искусства Анна Пьянкова. – Мы понимаем, что нам в новых требованиях жить не один месяц, это не временная мера. И мы сейчас каждый вечер проводим планерки с персоналом, добавляем какие-то моменты в обеспечении безопасности, смотрим на то, как ведет себя аудитория, что-то корректируем».

Представители музеев считают, что в ближайшие 3-4 месяца не стоит надеяться на то, чтобы восстановить «докоронавирусные» потоки посетителей. Во-первых, пока невозможно проводить групповые экскурсии, во-вторых, многие люди и сами не готовы идти в музеи – боятся заразиться.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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