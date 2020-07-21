Музеи в Екатеринбурге откроются только через 1-2 недели, несмотря на указ губернатора

Несмотря на указ губернатора, который разрешает музеям принимать посетителей, пока что пойти на выставку не получится. На подготовку к полноценному открытию понадобится 1-2 недели, – сообщили в мэрии Екатеринбурга.

Напомним, вчера губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подписал указ, который разрешает библиотекам и музеям принимать единичных посетителей «в индивидуальном порядке», а театрам и концертным организациям – репетировать без зрителей. Однако пойти в музей прямо сегодня не получится: учреждения культуры по-прежнему закрыты от посетителей.

Как сообщили «Новому Дню» в муниципальных музеях, они ждут распоряжения учредителя – управления культуры администрации Екатеринбурга.

«Мы готовы открыться сразу, как только поступит распоряжение от нашего учредителя – от управления культуры. У нас закуплены все санитайзеры, дезинфекторы – все, что необходимо, потому что мы давно готовились к возможному открытию», – рассказали в пресс-службе музея истории Екатеринбурга.

То же самое говорят и в музее изобразительных искусств: до тех пор, пока мэрия не издаст соответствующие документы, принимать посетителей невозможно.

В пресс-службе администрации Екатеринбурга сообщили, что будут действовать в соответствии с рекомендациями министерств культуры России и области и будут готовить музеи к открытию постепенно.

«Есть разработанные рекомендации по началу работы после снятия ограничительных мер, согласованные Министерством культуры РФ, региональным министерством, мы будем начинать работать в соответствии с этими рекомендациями. На подготовку к полноценному открытию, полагаю, понадобится 1-2 недели в зависимости от учреждения», – сообщили в пресс-службе горадминистрации.

Между тем музеи уже подготовили новые экспозиции, которые порадуют посетителей после открытия.

«В музее сейчас готовы две экспозиции, – рассказали в пресс-службе музея истории. – Первая – большая – должна была заработать еще весной. Она называется «От завода к городу» и посвящена Екатеринбургу на рубеже XIX-XX столетий. Там затронуты более 20 направлений жизни города – транспорт, быт, сфера услуг. Словом, все, что было тогда в городе. Вторая небольшая экспозиция в малом зале. Мы ее в шутку называли во время самоизоляции «Сидим дома 100 лет назад». Это квартира зажиточного горожанина 100 лет назад. Там антикварная мебель, невероятно красивая. Зайдя туда, можно почувствовать, как жили люди 100 лет назад».

Напомним, учреждения культуры в Екатеринбурге не работают с середины марта. Они были закрыты из-за угрозы распространения коронавируса. С 20 мая библиотекам и музеям разрешили работать без посетителей – сотрудники готовили экспозиции, наводили порядок, проводили дезинфекцию помещений.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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