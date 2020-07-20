Куйвашев разрешил концерты на открытом воздухе и массовые занятия спортом

Свердловский губернатор Евгений Куйвашев продлил режим повышенной готовности в регионе до 27 июля, но снял еще несколько ограничений.

Так, в новой редакции губернаторского указа, опубликованного на портале правовой информации, в Свердловской области разрешаются массовые культурные и спортивные мероприятия в закрытых спорткомплексах, если число посетителей не превышает 10% от максимально возможного. С сегодняшнего дня возможно проведение спектаклей, концертов и кинопоказов на открытом воздухе, если количество зрителей не превышает 50% от вместимости площадки. Также разрешаются репетиции творческих коллективов в театрах и концертных организациях без зрителей. Свердловчане могут посещать библиотеки и музеи в индивидуальном порядке. Кроме того, разрешение на работу летних веранд кафе и ресторанов теперь действует на всей территории региона. Также в документе снято ограничение на число людей, которые могут заниматься спортом на открытом воздухе, совершать прогулки и ехать в одном автомобиле.

Для жителей старше 65 лет и людей с хроническими заболеваниями продолжает действовать режим самоизоляции. Для всех мероприятий по-прежнему обязательно соблюдение всех требований Роспотребнадзора.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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