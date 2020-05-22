Театры и филармонии начнут сезон в июле: если в Екатеринбурге будет карантин, артистов отправят в область

Министр культуры Свердловской области Светлана Учайкина рассказала, что пока планируется начать новый театральный сезон в середине июля. Пока непонятно, на каких условиях разрешат работать театрам и филармониям, но если в Екатеринбурге сохранятся ограничительные меры, министерство обещало спланировать выезды в областные города.

На брифинге в Екатеринбурге Светлана Учайкина рассказала о поэтапном начале работы учреждений культуры в регионе.

«Нами принят план поэтапного выхода. В зависимости от типа учреждения – музеи, библиотеки, концертные залы, филармонии, театры – постепенно будут возобновлять работу. Со среды вышли на работу до 25% сотрудников музеев и библиотек. Они начинают готовить учреждения к приему посетителей. Когда снимут ограничительные меры, именно музеи и библиотеки начнут работать первыми», – рассказала министр культуры Свердловской области.

Все театры, учредителем которого является региональный минкульт, в июне отправят в отпуска. Напомним, ранее такое же решение приняли и театры Екатеринбурга. Делается это с надеждой на то, что в июле артистам разрешат хотя бы репетировать, а еще лучше – выйти на публику. Светлана Учайкина подтвердила, что театральный сезон в этом году может начаться летом, а не осенью – но только если позволит эпидобстановка.

«Спланировали отпуска на месяц раньше, чтобы в середине июля после выхода из отпуска могли начаться репетиции. Новый театральный сезон мы рассчитываем начать в июле. Но может все измениться. Пока есть разные варианты (организации рассадки зрителей) – в шахматном порядке или в обычном. Если сезон не будет открыт, но будут послабления (в области), мы готовы выехать в область, чтобы жизнь наших земляков стала насыщеннее, разнообразнее».

Какие именно учреждения культуры поедут гастролировать по городам области, министр не уточнила.

Добавим, что пока в июле в Екатеринбурге рассчитывают провести концерты в рамках Гергиевского Пасхального фестиваля, который должен был пройти в Свердловской филармонии в апреле. Пока согласованы именно летние даты.

Что касается других фестивалей, то они пройдут в октябре-ноябре: речь о екатеринбургских показах в рамках Чеховского фестиваля и «Золотой маски». Гастроли большинства театров также перенесены на осень, либо на следующий год.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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