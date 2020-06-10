Театрам Екатеринбурга разрешили репетировать с соблюдением дистанции и без зрителей

В Екатеринбурге муниципальным театрам разрешили возобновить репетиции, но с соблюдением строгих правил и дистанции. В кукольном, например, репетиции ведет режиссер из Москвы. Прежде, чем выйти к актерам, он 14 дней провел на карантине.

Как рассказали РИА «Новый День» в управлении культуры Екатеринбурга, постепенно возобновляется работа муниципальных учреждений. По данным начальника управления Ильи Маркова, уже работают 25% сотрудников всех учреждений. Пока без зрителей, но начинаются репетиции в театрах – в тех, которые не в отпуске. Музеи заняты своими проектами. Детские школы искусств сейчас ушли в отпуск до августа.

Информацию о возобновлении репетиций подтвердили «Новому Дню» в Екатеринбургском театре кукол –сотрудники которого уже сходили в отпуск в мае и приступили к работе. «Мы возобновили работу над постановкой душевной сказки «Гуси-лебеди». 18 июня у нас уже состоится сдача спектакля, естественно, без зрителей. Режиссер Сергей Усков прилетел из Москвы специально на репетиции. Но до того, как прийти в театр и приступить к очной работе с актерами, он честно провел 2 недели на карантине в гостинице», – рассказали в пресс-службе театра.

Актеры соблюдают все правила, чтобы не допустить заноса и распространения коронавирусной инфекции. При входе в театр и в течение дня обрабатывают руки санитайзером, на репетициях носят маски, стараются соблюдать дистанцию настолько, насколько это возможно. У актеров и всех сотрудников театра несколько раз в течение дня измеряют температуру.

Другие театры Екатеринбурга – и областные, и муниципальные, и частные – сейчас находятся в отпуске, надеясь открыться в июле. Хотя точной даты – когда им разрешат работать – нет. Ранее министр культуры Свердловской области Светлана Учайкина говорила об открытии театров в регионе с июля.

«Спланировали отпуска на месяц раньше, чтобы в середине июля после выхода из отпуска могли начаться репетиции. Новый театральный сезон мы рассчитываем начать в июле. Но может все измениться. Пока есть разные варианты (организации рассадки зрителей) – в шахматном порядке или в обычном. Если сезон не будет открыт, но будут послабления (в области), мы готовы выехать в область, чтобы жизнь наших земляков стала насыщеннее, разнообразнее», – говорила ранее министр.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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