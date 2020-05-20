Театры Екатеринбурга решили закрыть сезон, не дожидаясь отмены карантина

Многие театры Екатеринбурга приняли решение завершить сезон раньше обычного и уйти в отпуск уже в июне. Артисты надеются, что до июля ситуация с коронавирусом стабилизируется и к моменту выхода из отпуска им разрешат хотя бы репетировать.

«Следуя примеру Большого театра, «Урал Опера Балет» уходит в отпуск с 1 июня. Завершение сезона раньше положенного срока – это вынужденная мера, связанная с ограничениями, которые действуют на время эпидемии коронавируса. Артисты оперы и балета прощаются со зрителями до сентября», – рассказали «Новому Дню» в пресс-службе театра.

При этом к репетициям приступить артисты надеются хотя бы в июле – но только если разрешат Роспотребнадзор и власти региона. На время вынужденного простоя в театре будут выполнять работы по переоснащению и замене оборудования.

«Театр сможет провести ремонт планшета сцены, который капитально не ремонтировался более 15 лет, приобрести комплект новых цепных лебедок с системой управления для перемещения декораций во время спектаклей и видеопроектор, а также обработать огнезащитными составами декорации текущего репертуара и конструкции колосников сцены. Деньги были получены после визита министра культуры России Ольги Любимовой», – рассказали в театре «Урал Опера Балет».

Такое же решение принял Театр юного зрителя. Здесь сезон завершится 4 июня, хотя обычно артисты играли до конца месяца.

«ТЮЗ закрывает 90-й юбилейный сезон 4 июня, и коллектив театра уходит в отпуск. К закрытию сезона мы готовим небольшой фильм с интервью всех, кто трудился над подготовкой к юбилею. Он выйдет на YouTube-канале ТЮЗа», – рассказали в пресс-службе театра.

В ТЮЗе тоже надеются, что репетиционные процессы возобновятся в июле. «Актеры скучают по работе», – отметили в театре.

В Екатеринбургском кукольном театре отпуск у части работников начался еще раньше – с 6 мая. Пока артистов распустили до 21 июня в надежде, что ближе к июлю можно будет работать.

Дозвониться до музкомедии сегодня не удалось. Но сегодня же на официальном сайте появилось сообщение о том, что кассы театра закрываются до 1 июля. Можно предположить, это связано также с уходом в отпуск.

Напомним, театры по всей России закрыты с 18 марта. Минкультуры разослало по регионам рекомендации, согласно которым открыть театры можно будет только спустя 6-8 недель после снятия ограничительных мер. В Екатеринбурге учреждения культуры начать работу могут не раньше, чем в середине июля. Ранее Союз театральных деятелей России сообщил, что будет просить Роспотребнадзор принять регламенты в отношении театров и позволить им начать репетиции.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

Екатеринбург. Другие новости 20.05.20

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