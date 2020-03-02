Министр культуры РФ Любимова посоветовала властям создать «живой чат» с екатеринбуржцами (ФОТО)

Сегодня с официальным визитом в Екатеринбург приехала министр культуры России Ольга Любимова. Ее сопровождает режиссер, ее крестный Никита Михалков. Любимова встретилась с вице-губернатором Павлом Крековым и министром культуры Свердловской области Светланой Учайкиной. Любимовой презентовали концепцию создания нового концертного зала Свердловской государственной филармонии, который будут строить по проекту бюро Захи Хадид, а также планы по обновлению Дворца народного творчества на улице Фестивальной.

Глава Минкульта отметила, что стоит внимательно прислушиваться к мнению жителей, создать «живой чат» с горожанами, для которых и предполагается провести все изменения. «Если мы говорим о первом проекте – академической площадке высочайшего уровня, где возможна и приветствуется некая высокохудожественная помпезность, которая предлагается слушателям, то в такого рода мероприятиях, как реновация Дворца народного творчества, важно, чтобы это было совместное – в самом лучшем смысле этого слова – сотворчество», – сказала она. После встречи с чиновниками Любимова посетила строящийся «Эрмитаж-Урал». Директор музея изобразительного искусства Никита Корытин рассказал ей о планах работы.

Затем министр отправилась в театр оперы и балета, где его руководитель Андрей Шишкин попросил у Любимовой денег – на замену настила и пульта управления декорациями. В программе визита министра также числится Уральская консерватория им. М.П. Мусоргского, а вечером она отправится в «Екатеринбург-Экспо», где покажут спектакль Центра театра и кино под руководством Никиты Михалкова.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева, Семен Саливанчук, Александр Саливанчук

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