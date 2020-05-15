Театры и кинозалы откроются не раньше середины июля

Театры и кино, а также библиотеки и музеи, не откроются сразу после снятия большинства ограничительных мер и отмены самоизоляции.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил сегодня на пресс-конференции начальник управления культуры администрации Екатеринбурга Илья Марков. Он отметил, что онлайн-активности не заменят людям те эмоции, которые они получают, когда вживую находятся на тех или иных культурных мероприятиях, но есть определенные рекомендации властей.

«У нас большое количество рекомендаций от Минкульта РФ, в которых говорится о практически запрете любых взаимодействий со зрителями в течение двух месяцев после отмены ограничительных мер. Конечно, есть градация – библиотека, музей, кинотеатр или театр, но в целом есть 6-8 недель, чтобы культурным учреждениям вернуться к нормальной жизни. Если меры будут сняты на следующей неделе, можно говорить только к середине июля о начале работы», – рассказал Марков.

Чиновник также добавил, что такие традиционные для города мероприятия как «Ночь музыки», гастрономический фестиваль, конкурс «Мисс Екатеринбург», празднование Дня города – пока под вопросом. «Пока мы обсуждаем август, но с большим количеством оговорок», – резюмировал Марков.

Екатеринбург, Ольга Тарасова, Евгения Вирачева

Екатеринбург. Другие новости 15.05.20

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