«Государство кинуло нас. Помощи никакой. Умирайте с голоду», – частные театры бурно отреагировали на рассказы чиновников о господдержке

Сотрудников частных театров, которые с момента закрытия с пониманием относились к ситуации в связи с пандемией, возмутили высказывания чиновников министерства культуры о якобы помощи со стороны государства. По рассказам руководителей негосударственных учреждений культуры, им никто не помог даже копейкой – все средства директора и режиссеры вынуждены выпрашивать в интернете у своих зрителей.

Напомним, на этой неделе представители федерального и регионального министерства культуры рассказали, как они «помогли» частным театрам, которые с марта из-за закрытия остались без средств на существование. Чиновница федерального Минкультуры заявила, что частные театры не отчитываются о своей деятельности, а поэтому их нет на «культурной карте России». А сегодня министр культуры Свердловской области Светлана Учайкина сообщила, что 28 учреждений культуры получили из областного бюджета 28 миллионов рублей. Правда, не на зарплаты, а на фестивали и спектакли (которые сейчас запрещены). Кроме того, по ее словам, минкульт помог уволенным из театров актерам оформить пособие по безработице.

Первым возмутился Николай Коляда, театр которого действительно получил 3 миллиона из областного бюджета на ноябрьский фестиваль «Коляда-плейс» (такую сумму театр получает на фестиваль почти каждый год).

«Деньги на фестиваль мы получили. Но будет ли фестиваль в ноябре – это вопрос. Потому что будет ли существовать к ноябрю театр – неизвестно. Деньги у моего театра на зарплату есть до 1 июня. И всё. Спасибо зрителям, что прислали и присылают мне денег. Министерство культуры РФ обещает, что театры начнут работать, наверное, с 1 сентября. А что делать моим актерам и театру июнь, июль, август? – недоумевает Коляда на своей странице в фейсбуке. – Выход один: закрыть театр. Распустить всех по домам, живите, как хотите. Кого-то можно будет собрать в сентябре, наверное. Только у меня желания уже не будет, правду говорю. Устал я что-то от всего этого».

О текущей ситуации в театре рассказал и руководитель Центра современной драматургии Антон Бутаков, который возмущен тем, что ЦСД платит все налоги, отчитывается о каждой копейке, но помощи никакой получить не может. Театр находится в бедственном положении. Зарплаты снижены до 10 тысяч рублей и менее.

«Мы 3 месяца не платим аренду. Это более 150 т. р. в месяц. Сейчас зарплата у актеров и сотрудников менее 10 т. р. в месяц. Нас 17 человек. На ремонт и открытие театра мы брали кредиты, в месяц мы платим по ним 50 т. р, – написал Антон Бутаков на своей странице в фейсбуке. – Сейчас у нас идет второй сезон, как мы стали самостоятельным коллективом. За эти 2 года мы ездили на почти 20 фестивалей и гастролей, в том числе 3 зарубежных. Только за последний год в Москве мы были 5 раз. Получили несколько наград на различных фестивалях (в том числе зарубежных), приглашены на 3 фестиваля (один из них зарубежный). В фестиваль «Браво» попали сразу с двумя спектаклями.

Выпустили 14 спектаклей с августа 2018 по март 2020. А нас нет. Не существует (вероятно, Антон говорит о заявлении представителя федерального минкультуры, – прим. ред.). Мы платим налоги, за каждую копейку отчитываемся. Но нас, как выяснилось, нет. (…) Нам никогда не помогали. Но мы хотя бы работали и было глубоко насрать на это все. Сейчас у нас забрали работу».

Сейчас ЦСД живет только на средства от продажи билетов с открытой датой и на пожертвования зрителей. Точно так же дела обстоят у еще одного частного театра Екатеринбурга – «Театрона».

«33 года работаю в театре. 33 года думаю, что моя работа нужна. Да, нужна – зрителям, актерам, ученикам. Но не государству. Оно просто кинуло нас. Помощи никакой. Умирайте с голоду. Вот честно, какая разница от чего умереть – от короновируса или от голода. Просто кричу от отчаянья. Жалко, что дело жизни может просто погибнуть! Я про свой театр, не бюджетный, не ипешный, не самозанятый, – написал создатель «Театрона» Игорь Турышев. – Получается, что просто прошу милостыню, хотя понимаю, что все, кто читает, не олигархи... им тоже трудно. Может, кто прочитает и поможет все же... Стыдно до жути. Но острая необходимость...».

На страницах руководителей всех частных театров в соцсетях можно найти реквизиты банков, чтобы помочь учреждениям культуры не закрыться навсегда.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

Екатеринбург. Другие новости 22.05.20

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