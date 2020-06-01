Николай Коляда закроет театр с 7 июня на неопределенный срок

Николай Коляда принял решение закрыть театр и отправить всех артистов в неоплачиваемые отпуска с 7 июня. Руководитель частного театра неоднократно заявлял, что из-за карантина вверенное ему учреждение лишилось всех доходов, а помощи от государства не поступило никакой.

Информацию о закрытии подтвердили в театре. Актерам выплатили последнюю зарплату – за май, также Николай Коляда планирует выдать деньги за первую неделю июня, после чего 7 числа театр закроется. Актеров отправляют в неоплачиваемые отпуска на неопределенный срок.

Как «Новый День» сообщал ранее, «Коляда-театр» с 18 по 27 марта играл спектакли при неполных залах, поскольку действовало ограничение на посадку зрителей – до 49 человек. С 27 марта театр закрылся для зрителей, были запрещены все массовые мероприятия. Частный театр, не получающий никаких субсидий из бюджета, лишился единственного дохода – от продажи билетов. До закрытия «Коляда-театр» давал по 60-70 представлений в месяц, что позволяло содержать довольно большую для частного театра труппу.

Ранее чиновница федерального Минкультуры заявила, что частные театры не отчитываются о своей деятельности, а поэтому их нет на «культурной карте России». А министр культуры Свердловской области Светлана Учайкина сообщила, что 28 учреждений культуры получили из областного бюджета 28 миллионов рублей. Правда, не на зарплаты, а на фестивали и спектакли (которые сейчас запрещены), то есть тратить их нельзя. Кроме того, по ее словам, минкульт помог уволенным из театров актерам оформить пособие по безработице.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

Екатеринбург. Другие новости 01.06.20

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