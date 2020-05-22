Министерство культуры поддержало частные театры: уволенным артистам помогли встать на биржу труда

Министр культуры Свердловской области рассказала, какую поддержку получили частные театры, закрытые с марта из-за пандемии. Уволенным артистам помогли встать на биржу труда, чтобы получать положенные выплаты. Также частные социально-культурные организации получили 28 миллионов рублей субсидий из регионального бюджета. Правда, предназначены они не для выплаты зарплат сотрудникам, а пойдут на фестивали и постановку спектаклей.

«Порядка 28 организаций – НКО в социальной и культурной сфере – получили 28 миллионов рублей субсидий. Это, например, «Коляда-театр» – ему выделено 3 миллиона на проведение фестиваля «Коляда-плейс», который пройдет в ноябре, деньги уже перечислены. Это «Волхонка», которая получила на постановку спектаклей деньги. И другие», – рассказала Светлана Учайкина на брифинге, отвечая на вопрос про поддержку частных театров, которые остались без доходов в связи с закрытием.

«Театрону», по словам министра, помогли решить вопрос с арендными платежами, точнее – с их отсрочкой. А еще артистам помогли получить причитающиеся от государства выплаты. Правда, вероятно, получили их те, кого уже уволили.

«Актеры, которые официально устроены в частные театры, получили поддержку. Мы помогли им встать на биржу труда и получать пособие более 13 тысяч рублей, а также выплаты на несовершеннолетних детей», – добавила министр, вероятно, имея в виду уволенных из театров после 1 марта артистов (право на получение 12 130 рублей имеют сотрудники, которые лишились работы после 1 марта и встали на биржу труда).

Министр также добавила, что люди в частных театрах не могут получить никакой поддержки, потому что трудоустроены неофициально, либо по гражданско-правовым договорам.

Напомним, ранее от поддержки частных театров фактически открестилось Министерство культуры России.

«Частные театры никак не обозначали себя на культурной карте России. Отчетность категорически не сдают. Мы знаем о них (только) так, как они позиционируют себя в информационном поле, знаем тех, кто на слуху – «Коляда-театр», «Русская антреприза Миронова» – до десятка знаем. Но их гораздо больше в России. И при этом они тихо работают в регионах, и до кризиса мы бы и не слышали о них, – заявила на онлайн-конференции СТД РФ директор департамента государственной поддержки искусства и народного творчества Министерства культуры РФ Оксана Косарева. – Сейчас такая ситуация выявила то, что они никак не включают себя в культурную карту. Они отчетность не сдают, хотя должны, если у них вид деятельности театральный. Сегодня нет у нас полной законной картины по театрам – что они как юрлицо зарегистрированы, что у них есть постоянный штат работников, налоги они платят. Такой достоверной информации у нас нет, хотя бы чтобы сделать расчет (в каком размере нужна помощь, – прим. ред.). Каждый раз мы запрашиваем в регионах».

Екатеринбург, Ольга Тарасова

Екатеринбург. Другие новости 22.05.20

«Произошло обнуление классической коллизии «свобода в обмен на безопасность». Авторская колонка политконсультанта Андрея Перлы. / Еще две смерти от коронавируса зарегистрированы в Свердловской области. / Сроки открытия центра «Эрмитаж-Урал» сдвинулись из-за пандемии коронавируса. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»