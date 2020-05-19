Министерство культуры России не готово помогать частным театрам, потому что они «не обозначили себя на культурной карте»

Министерство культуры пока не готово помогать частным театрам, оставшимся без малейших доходов, потому что ранее они «не обозначили себя на культурной карте России» и не сдавали никаких отчетов о своей деятельности. Об этом заявила сегодня на онлайн-конференции «Театр и новая реальность» директор департамента государственной поддержки искусства и народного творчества Министерства культуры РФ Оксана Косарева.

Конференцию проводил Союз театральных деятелей России на своем сайте. Единственным представителем негосударственных театров среди участников был Николай Коляда, основатель и режиссер «Коляда-театра» в Екатеринбурге. Он рассказал, что с момента закрытия (27 марта) нет никаких источников дохода: театр зарабатывал исключительно на продаже билетов, играя по 60-70 спектаклей в месяц.

«Нам, конечно, сложно. У меня вообще нет денег. Выступаю каждый день в «ВКонтакте», в фейсбуке, по выходным даю эфиры – это у молодых называется «стримить и донатить». А на самом деле это называется «христарадничать». Я говорю зрителям: если любите мой театр, если хорошо относитесь – вот мой счет. Мои артисты получают зарплату только благодаря помощи со всего мира. До июня у меня хватит на зарплаты, а потом что я им скажу – идите гуляйте? Они даже подработать сейчас не могут Винни-Пухом в торговом центре, потому что все закрыто», – поделился Николай Коляда.

Директор департамента государственной поддержки искусства и народного творчества Министерства культуры РФ Оксана Косарева, участвовавшая в конференции, признала, что помочь частным театрам надо, но сделать этого Минкульт не может.

«В этом направлении надо думать. Вопрос в чем. Частные театры никак себя не обозначали себя на культурной карте России. Отчетность категорически не сдают. Мы знаем о них (только) так, как они позиционируют себя в информационном поле, знаем тех, кто на слуху – «Коляда-театр», «Русская антреприза Миронова» – до десятка знаем. Но их гораздо больше в России. И при этом они тихо работают в регионах, и до кризиса мы бы и не слышали о них, – рассказала Оксана Косарева. – Сейчас такая ситуация выявила то, что они никак не включают себя в культурную карту. Они отчетность не сдают, хотя должны, если у них вид деятельности театральный. Сегодня нет у нас полной законной картины по театрам – что они как юрлицо зарегистрированы, что у них есть постоянный штат работников, налоги они платят. Такой достоверной информации у нас нет, хотя бы чтобы сделать расчет (в каком размере нужна помощь, – прим. ред.). Каждый раз мы запрашиваем в регионах».

Однако глава СТД Александр Калягин все-таки попросил Минкульт помочь частным театрам. Он обещал составить обращение в министерство от своего имени, чтобы не дать негосударственным учреждениям погибнуть.

«Следующий шаг будет – администрация президента», – отметил Калягин.

Добавим, что ранее представители сферы культуры говорили, что театры не откроются как минимум в течение 6-8 недель после снятия ограничительных мер.

Екатеринбург, Москва, Ольга Тарасова

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