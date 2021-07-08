«Денег на зарплату нет, мы на грани закрытия», – режиссер Центра современной драматургии просит власти о помощи

В Екатеринбурге один из частных независимых театров – Центр современной драматургии – вновь оказался на грани закрытия. У труппы нет денег на ежемесячную аренду, которая составляет 130 тысяч рублей, нет денег, чтобы платить авторские гонорары. А сейчас впервые главный режиссер Антон Бутаков столкнулся с тем, что и отпускные актерам выдать будет нечем. «Мы выживаем, а не занимаемся театром. Я буду обращаться к губернатору, мэру. Нам нужна помощь», – признался Антон.

Проблемы в Центре современной драматургии начались во время пандемии коронавируса. Сначала все театры были закрыты с марта по август 2020 года – дохода никакого не было. Тогда ЦСД выживал благодаря донатам поклонников и тому факту, что арендодатель сократил платежи. Но сейчас театр вынужден просить о помощи: денег катастрофически не хватает.

«Мы сейчас поставлены в такие реалии, что не можем заниматься театром. Нам надо постоянно думать только об одном: как выжить, где взять деньги? В месяц мы платим 130 тысяч рублей за аренду помещений на бывшем рыбзаводе, плюс зарплата (у меня 18 человек в труппе и я ни разу не понижал зарплату!), плюс авторские, плюс текущие расходы. Впервые я вынужден признать: денег на зарплату у меня нет, на отпускные – нет. И если проблему не решить системно, то так будет повторяться постоянно, – говорит главный режиссер ЦСД Антон Бутаков. – До пандемии я не просил помощи от государства, отвергал ее, мы справлялись сами. А сейчас ограничения есть не по нашей вине (залы разрешено заполнять лишь на 75%), а помощи нет».

Актеры считают, что им помогло бы выделение любого здания в безвозмездную аренду. Сегодня так уже живут как минимум два частных театра в Екатеринбурге – «Коляда-театр» и «Живой театр». Антон Бутаков говорит, что если бы им предоставили какое-нибудь помещение в аренду за счет бюджета, это решило бы многие проблемы: не нужно было бы искать деньги каждый месяц.

«Если бы у меня были личные деньги, я бы просто купил здание в собственность и не просил бы о помощи. Но у меня таких сумм нет. Я свою зарплату режиссера в Нижнетагильском театре потратил на текущие расходы в ЦСД, – рассказал Антон. – При этом в центре Екатеринбурга куча зданий пустует и разваливается! Многие стоят в аренде законсервированы и никак не действуют. Мы готовы их оживить – только дайте возможность!».

Актеры ЦСД намерены обратиться за помощью к мэру Екатеринбурга Алексею Орлову и губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву.

Напомним, в ноябре 2020 года ЦСД был на грани выселения из помещений рыбзавода на Малышева, где арендует залы. Тогда глава управления культуры Екатеринбурга Илья Марков говорил, что знает о проблеме и попытается найти здание для театра. Но за полгода ничего не изменилось – актерам не предлагали никаких вариантов для переезда.

Центр современной драматургии после ребрендинга открылся под Малышевским мостом три года назад. За это время здесь состоялось 18 премьер, в том числе – громких (первая постановка «Петровых в гриппе» в России, «Зулейха открывает глаза»). Театр побеждал на десяти фестивалях, в том числе зарубежных. Три года подряд организовывал свой собственный мультижанровый фестиваль «ФишФабрик».

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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