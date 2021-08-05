Центр современной драматургии начал сезон на старом месте: минкульт и МУГИСО обещали поискать новую площадку

Частный экспериментальный театр в Екатеринбурге – ЦСД – начал новый сезон на той же площадке бывшего рыбзавода, где он располагался последние три года. Оперативно решить вопрос с нехваткой денег на аренду не удалось. Сейчас областные власти и администрация Екатеринбурга ищут для актеров неиспользуемое здание, которое можно было бы отдать на условиях безвозмездной аренды. Но когда это произойдет – никто не знает.

Как уже писал «Новый День», Центр современной драматургии – один из немногих частных театров Екатеринбурга – последние три года располагается в помещениях бывшего рыбзавода под Малышевским мостом. Труппа самостоятельно адаптировала бывшие промплощадки под сцену и зрительные залы, регулярно проводит там ремонт, делает пространство все более комфортным. Но с тех пор как началась пандемия, ЦСД регулярно испытывает сложности с выплатой аренды. В месяц за работу на рыбзаводе надо платить 130 тысяч рублей. Таких денег у небольшой труппы нет.

«Мы сейчас поставлены в такие реалии, что не можем заниматься театром. Нам надо постоянно думать только об одном: как выжить, где взять деньги, – рассказывал ранее главный режиссер театра Антон Бутаков. – До пандемии я не просил помощи от государства, отвергал ее, мы справлялись сами. А сейчас ограничения есть не по нашей вине (залы разрешено заполнять лишь на 75%), а помощи нет».

В ЦСД считают, что проблему решило бы предоставление в безвозмездную аренду какого-нибудь здания, которое находится на балансе бюджета. Сейчас на таких условиях занимают помещения «Коляда-театр», «Живой театр». Но помещение найти пока не удалось, сообщили «Новому Дню» в министерстве культуры Свердловской области.

«С начала пандемии министерство культуры Свердловской области оказывало возможную поддержку центру, в том числе провело переговоры с собственником помещения, где сейчас расположился центр, о снижении арендной ставки и о продлении договора аренды. Кроме того, ведомством совместно с ЦСД и МУГИСО рассматривались варианты и условия передачи Центру нескольких зданий, относящихся к областному имуществу», – сообщили в министерстве.

На этой неделе представители власти вновь встречались с руководством ЦСД. Но конкретных решений пока не принято. Поиск подходящей площадки продолжается.

А пока что актерам предложили участвовать в конкурсах на гранты. «Учреждения культуры могут претендовать на грантовую поддержку. Центр современной драматургии может принять участие в программе министерства культуры Российской Федерации «Большие гастроли» – подать заявку на организацию гастрольной деятельности. На региональном уровне Центр современной драматургии в 2021 году получил грант в размере 500 тысяч рублей на постановку спектакля «Плаха» по мотивам одноименного романа Ч. Айтматова. На данный момент средства освоены, спектакль представлен зрителям», – говорится в ответе минкульта.

Напомним, проблемы в Центре современной драматургии начались во время пандемии коронавируса. Сначала все театры были закрыты с марта по август 2020 года – дохода никакого не было.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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