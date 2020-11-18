Центр современной драматургии может переехать на Уралмаш в кинотеатр «Заря»

Центр современной драматургии снова оказался на грани выселения. Частный театр сейчас занимает бывшие промышленные площадки рыбзавода на Малышева, но в ближайшее время артистов могут выселить. Начальник управления культуры Екатеринбурга Илья Марков пообещал, что попробует помочь театру решить вопрос. В качестве одной из возможных площадок рассматривается кинотеатр «Заря» на Уралмаше, который не работает.

Сегодня на заседании постоянной комиссии по местному самоуправлению, культурной и информационной политике и связям с общественностью депутат Владимир Стругов обратился к начальнику управления культуры с просьбой посодействовать появлению в Орджоникидзевском районе своего театра. В качестве возможной площадки депутат назвал кинотеатр «Заря». На что Илья Марков рассказал, что такие планы есть.

«Кинотеатр «Заря» – это частная собственность, и мы с собственником встречались буквально на прошлой неделе. Вопрос с театром интересный. На нас вышел Центр современной драматургии, их попросили освободить помещение, и они сейчас находятся в поиске, им надо 500 квадратных метров. Очень хочется им помочь, это оригинальная история. Работают они почти на самоокупаемости. Буду говорить с собственником «Зари», чтобы, возможно, один зал отдать под ЦСД», – заявил Марков.

Напомним, ЦСД находится в здании бывшего рыбзавода с 2018 года. Промышленные помещения артисты переделывали под сцену и зрительный зал своими силами.

Согласится ли театр переехать на Уралмаш, неизвестно. На момент выхода публикации директор ЦСД Антон Бутаков не отвечал на звонки.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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