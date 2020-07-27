«Коляда-театр» даст бесплатный спектакль в ЦПКиО – первый после изоляции

1 августа в 13 часов «Коляда-театр», который ровно четыре месяца закрыт из-за пандемии, сыграет в ЦПКиО спектакль «Пузырь, Соломинка и Лапоть». Представление будет единственным и бесплатным. Николай Коляда пояснил, что это отнюдь не означает возобновления работы театра: «Просто хотим сообщить, что театр пока жив, как-то шевелится».

«1 августа в 13 часов будем играть вот на этой площадке в ЦПКиО детскую сказку «Пузырь, Соломинка и Лапоть». Бесплатно! Играем для всех, а особенно для тех, кто помогал и помогает театру финансово выжить. Приходите с детьми! А можно и без детей: взрослым будет еще веселее, чем детям, на этой сказке!» – написал на своей странице в фейсбуке Николай Коляда.

В беседе с корреспондентом «Нового Дня» режиссер пояснил, что это будет разовая акция. Сделать показы спектаклей на свежем воздухе постоянными «Коляда-театр» не может.

«А как играть на свежем воздухе большие, массовые спектакли? Без фонарей, без света, без ничего – это несерьезно. А этот спектакль – «Пузырь, Соломинка и Лапоть» – мы может сыграть хоть на подоконнике. Поэтому решили вот так о себе напомнить. Сообщить что мы, актеры, живы-здоровы, вроде театр пока жив, еще как-то шевелится», – пояснил Николай Коляда.

Он также напомнил, что сегодня – ровно четыре месяца, как «Коляда-театр» закрыт. Последний спектакль артисты сыграли 27 марта, в День театра. После этого им запретили устраивать представления даже с учетом частичной заполненности зала.

«Актеры уже воют от бездействия, все хотят на сцену, работать», – поделился сегодня Коляда.

Напомним, ранее частные театры, в том числе и «Коляда-театр», неоднократно сообщали, что оказались в бедственном положении. Единственным источником заработка для них была продажа билетов. Частично выживать частным театрам помогают зрители, которые присылают небольшие суммы на поддержание существования. Актеры «Коляда-театра» с начала пандемии еженедельно выходят в прямые эфиры, где «стримят и донатят», как говорит Коляда.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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