Организаторы «Мисс Екатеринбург» объявили о сборе заявок от претенденток

В Екатеринбурге организаторы конкурса «Мисс Екатеринбург» объявили о сборе анкет от желающих побороться за корону первой красавицы города, сообщила пресс-служба конкурса. К участию в нем допускают только жительниц уральской столицы или студенток местных вузов. Обязательное требование – возраст от 18 до 25 лет, рост – не ниже 170 см. Также претендентка должна быть незамужней и у нее не должно быть детей. Ответить на вопросы о себе желающие принять участие в отборе могут на сайте конкурса.

При этом неизвестно, в каком формате он пройдет. Равно и то, как будет организован кастинг. «Самый лучший вариант – полноценное шоу. Надеюсь, оно все-таки состоится. Но если нет, будем продумывать онлайн-вариант и онлайн-кастинг», – сказала директор конкурса Светлана Петракова.

В управлении культуры администрации города ранее говорили, что, скорее всего, мероприятий в июле не будет, а те, что в августе – под вопросом. В их числе и «Мисс Екатеринбург» – конкурс проводится за неделю до Дня города. «Пока мы обсуждаем август, но с большим количеством оговорок», – говорил начальник управления культуры Илья Марков.

Екатеринбург, Елена Сычева

Екатеринбург. Другие новости 02.06.20

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