Министерство культуры России закрывает театры, музеи и библиотеки

Министерство культуры России приняло решение закрыть все подведомственные театры, музеи и библиотеки в связи с угрозой распространения коронавируса при проведении массовых мероприятий. Пока речь идет только о федеральных учреждениях. Но региональным властям даны рекомендации принять аналогичные документы.

Информация о закрытии федеральных театров появилась сегодня вечером на сайте Министерства культуры России. «Министерство приняло решение о введении комплекса неотложных мер санитарно-эпидемиологической безопасности. В соответствии с Приказом «О деятельности находящихся в ведении Минкультуры России организаций в условиях угрозы распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) на территории Российской Федерации», а также дополнениями к нему, вводится ряд ограничений деятельности подведомственных учреждений – музеев, театров, филармоний, цирков и иных организаций исполнительских искусств, а также организаций, осуществляющих публичную демонстрацию фильмов», – говорится в сообщении министерства.

В соответствии с документом с сегодняшнего запрещен допуск посетителей в музеи, а театрам запрещено проводить спектакли, музыкальные концерты, циркам – представления и иные массовые мероприятия. Пока речь идет о закрытии федеральных учреждений. Но «аналогичные рекомендации были направлены в региональные органы управления культурой», – говорится в сообщении Минкультуры

. Пока не известно, на какой срок вводится карантин во всех культурных учреждениях. Пресс-служба Министерства культуры цитирует председателя Союза театральных деятелей России Александра Калягина, который призывает творческую интеллигенцию не паниковать, «а продолжать репетировать, строить планы, воспользоваться освободившимся временем и перечитать все отложенные пьесы и т. д. Думаю, что для каждого творческого человека любая пауза в активной деятельности – это время, которое не пройдёт впустую». Как будут финансироваться незапланированные каникулы – не сообщается. Хотя и очевидно, что учреждения культуры понесут большие убытки.

Добавим, что ранее сегодня на тему закрытия высказались представители частных театров Екатеринбурга. Они заявляли, что не намерены прекращать деятельность. В частности, об этом сообщал руководитель «Коляда-театра». «Дорогие зрители! Мой театр работает в штатном режиме. Никакой паники. Ничего не отменяется. Идут репетиции, играем спектакли. Работает клининг, всё моется и дезинфицируется, – писал Николай Коляда на своей странице в «Фэйсбуке». – У нас маленькие залы. В Малахитовом 120 мест, в Гранатовом – 50 мест». То же самое сообщали и в Центре современной драматургии. Изменится ли ситуация в связи с изданием приказа Министерства культуры, пока не известно.

Москва, Екатеринбург, Ольга Тарасова

Москва, Екатеринбург. Другие новости 17.03.20

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