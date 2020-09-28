Оркестр на сцене и дирижер с гитарой: первая после коронавирусных каникул премьера в «Урал Опера Балет» (ФОТО)

В «Урал Опера Балет» 8 октября состоится первая оперная премьера этого сезона – «Севильский цирюльник» Россини. Более того – это первый спектакль, поставленный в театре в новых коронавирусных условиях и с ограничениями. Постановщикам пришлось выбирать оперу с маленьким оркестром, а музыкантов размещать на сцене, подальше от зрителей. Дирижер в новой постановке будет играть на гитаре и клавесине. Чего еще ждать от «Севильского цирюльника» и Фигаро, узнал «Новый День» на одной из «рояльных» репетиций.

«Урал Опера Балет» открыл новый сезон меньше недели назад. Несмотря на то, что к музыкальным театрам Роспотребнадзор предъявил больше всего требований по организации работы во время пандемии, оперный только до конца года готовит четыре премьеры: три оперы и один балет. Постановки будут по возможности не массовыми, из репертуара временно убрали даже старые спектакли, где задействовано много артистов. И премьеры будут тоже «миниатюрными» в масштабах оперы.

Первой зрители 8 октября увидят самую популярную оперу Джоаккино Россини – «Севильский цирюльник» – барочная опера предполагает небольшой оркестр. Проделки Фигаро представят не совсем в обычном виде. «Цирюльника» в «Урал Опера Балет» ставят как semi-stage – театрализованное концертное исполнение. Это значит, что оркестр расположится на сцене, за солистами.

Массивных декораций не будет, но будут костюмы, которые сегодня впервые продемонстрировали журналистам на репетиции, а также бутафория и видеофон. Изюминкой спектакля станет то, что дирижер Константин Чудовский будет играть на клавесине, а в какой-то момент достанет гитару и будет аккомпанировать солистам.

«В исполнении опер того времени есть традиция. Тогда дирижеров не было, и эту роль на себя брал или первая скрипка, или маэстро, играющий на клавесине. В нашем случае эту функцию беру на себя я, руковожу и оркестром, и речитативами. И я же буду исполнять номер на гитаре – таких в партитуре два, но я буду исполнять только тот, где солист и гитара, чтобы не превращать все действие в цирковое представление, – рассказал главный дирижер «Урал Опера Балет» Константин Чудовский. – Что касается отсутствия дирижерской палочки, это не связано с тем, что это Россини. Мне так приятнее. Дирижерская палочка – необязательный в дирижировании атрибут. Уже и зубочистками дирижировали, и антеннами от телефонов – на исполнение это не влияет. Я не очень люблю [палочку], потому что размах рук большой, а если в руках еще палочка, то могу достать в глаз контрабасу, это не очень хорошо. Кроме того, у рук больше выразительности».

Музыкантам на репетициях «Севильского цирюльника» пришлось непросто. Роспотребнадзор в связи с пандемией выставил самые жесткие требования именно к музыкальным театрам – часть музыкантов должны находиться за защитными экранами, часть – рассажены на дистанции. Все это, естественно, влияет на акустику и на то, как артисты слышат друг друга. Но, по словам Чудовского, минусы удалось превратить в плюсы.

«Во-первых, у нас стоят эти экраны, которые поглощают звук. Кроме того, они бликуют, я иногда не вижу, кто пришел на репетицию, и только по звуку догадываюсь, – шутит дирижер. – Дальше струнные. Они привыкли, что за одним пультом сидят по два человека. Сейчас у каждого свой пульт, сидят на расстоянии полтора метра, друг друга слышат хуже. Но мы уже научились, на сцене музыканты сидят округло, до зала звук выходит уже выровненный. То есть в чем-то даже лучше получается», – пояснил Константин Чудовский.

Солисты оперы говорят, что благодаря хорошей акустике им не мешает наличие оркестра на сцене. «Людям будет хорошо слышно и музыкантов, и солистов», – считает исполнитель партии Фигаро Максим Шлыков.

«Для меня это особая партия, так как профессор, у которого я учился в Уральской консерватории, Николай Николаевич Голышев, исполнял эту партию на сцене этого театра около 170 раз. И для меня честь исполнять ее здесь, – рассказал солист перед репетицией. Во-вторых, это одна из самых красивых и самых сложных партий для моего типа голоса – для лирического баритона. Когда услышал, что будут ставить в театре, для меня стало сюрпризом. Сразу стал учить эту партию».

Своих навыков оперного исполнителя Максим за время полугодового простоя не растерял. Напомним, ранее руководители музыкальных театров говорили, что для солистов оперы и балета отсутствие репетиций ведет к потере профессиональных качеств.

«Будучи певцом, ты не будешь молчать. Я распевался дома, пел, записывал видео, чтобы поднять дух людям. Пел не только оперу, но и хорошую эстраду американскую и английскую. Делал все, чтобы поддерживать голос в тонусе», – рассказал Максим Шлыков.

Услышать первую в этом сезоне оперу можно будет в «Урал Опера Балет» 8 и 9 октября.

Екатеринбург, Ольга Тарасова, Семен Саливанчук

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