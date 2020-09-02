Театры полгода ждали, чтобы показать премьеры зрителям: что увидят екатеринбуржцы 9 сентября

Театры Екатеринбурга готовятся к открытию после почти полугодового перерыва. 9 сентября заработают почти все, кроме музыкальных – им нужно дополнительное время на подготовку. Зрителей ждут и премьеры, которые не успели показать в прошлом году, и совершенно новые постановки: «Человек на часах» в драме, «Храни меня любимая» – в музкомедии, «Евгений Онегин» в ТЮЗе и многое другое.

Театрам Екатеринбурга разрешили с 9 сентября работать с заполняемостью залов не более 50% и с соблюдением всевозможных мер безопасности. В первый же день после снятия запрета спектакли сыграют в ТЮЗе, «Коляда-театре» и Центре современной драматургии. Кассы во всех трех театрах уже начали работать, можно прийти и купить билет, либо узнать, как попасть на спектакль по билетам, купленным в прошлом сезоне.

В театре юного зрителя 9 сентября в малом зале пройдет «Евгений Онегин». Это не новый спектакль, его выпустили в 2018 году, но каждый раз прочтение Пушкина зрители воспринимают по-новому. Параллельно в театре уже сейчас идет подготовка к двум премьерам – «Золотой ключик» и «Пиковая дама».

«Выпуск «Золотого ключика» уже входит в финальную стадию, на 18 сентября запланирована премьера, – рассказала «Новому Дню» руководитель отдела маркетинга ТЮЗа Екатерина Бородулина. – «Пиковую даму» планируем выпустить в конце октября, но точной даты пока нет. Это будет красивый пластический спектакль без слов. У нас уже был подобный опыт – пластический спектакль «Кот в сапогах», который похож на бродвейские мюзиклы. В «Пиковой даме» будут очень красивые костюмы, а в главной роли наша звезда – Светлана Замараева».

«Коляда-театр» начнет сезон с двух премьер – спектаклей «Картина» и «Мальчик мой». Оба спектакля должны были выпустить еще весной, но тогда премьеры сорвались из-за пандемии коронавируса. Зрители увидят постановки впервые. Спектакли будут идти на обеих сценах театра, но чтобы разделить потоки людей, начинаться они будут в разное время. Всего на сезон 2020/2021 в «Коляда-театре» запланировано 14 премьер. Главной должна стать масштабная постановка «Фауста», но ее зрители увидят только в июне.

В Центре современной драматургии 9 сентября покажут премьеру прошлого сезона, спектакль «Горница» режиссера Германа Грекова. А после – в 21:00 – пройдет праздничный концерт, вход на который будет свободным. Выступят группы «ВИА им. Олега Я» и «Дядя Женя».

«Ближайшая премьера у нас запланирована на 30 сентября – спектакль «Солнечная линия» по Ивану Вырыпаеву. 16 октября выпустим «Гедду Габлер» по Ибсену, ближайшие планы пока такие», – рассказал режиссер ЦСД Антон Бутаков. Он также отметил, что в большом зале сейчас будет всего 32 посадочных места (50%), а на некоторые спектакли придется продавать всего по 15 билетов.

Свердловский театр драмы откроет сезон на день позже, 10 сентября. «Мы уже открыли кассу и, судя по продажам, зрители по нам соскучились, – рассказала заместитель гендиректора по связям со СМИ Наталья Махлина. – Первым покажем премьеру прошлого сезона – моноспектакль актера Антона Зольникова по Николаю Лескову «Человек на часах».

18 и 19 сентября зрители увидят в драме то, что не удалось посмотреть из-за закрытия всех театров в марте, – премьеру «Близости» по пьесе Патрика Марбера – хит европейской театральной сцены. 1 и 2 октября состоятся мероприятия, посвященные 90-летию театра, а в октябре будет сразу две премьеры – «Марьино поле» Олега Богаева (режиссер Дмитрий Зимин) и «Визит старой дамы» Дюрренматта (режиссер Егор Ровинский).

Музыкальные театры Екатеринбурга 9 сентября еще не начнут работу. Роспотребнадзор выставил к ним куда более серьезные требования – в частности, нужно будет организовать определенную рассадку музыкантов в оркестре, сделать дистанцию. Кроме того, для восстановления масштабных музыкальных постановок нужно чуть больше времени. Поэтому театр музыкальной комедии откроется 16 сентября, а «Урал Опера Балет», по предварительным данным, – 24 сентября (дату в пресс-службе пока не подтвердили, обещая сделать это завтра).

«16 сентября у нас состоится премьера, пожалуй, самая долгожданная за все время театра. Мы готовили этот спектакль к 19 марта, а 18 марта должна была состояться сдача. И в этот же день нам объявили о закрытии театра из-за коронавируса. В итоге спектакль отложился на полгода, и вот сейчас мы выйдем к зрителю. Речь о спектакле «Храни меня, любимая», посвященном Великой Отечественной войне, – рассказала «Новому Дню» пресс-секретарь театра музкомедии Мария Милова. – Кроме того, у нас уже начались репетиции спектакля «Знойные мамочки» – это будет дипломная работа солиста Игоря Ладейщикова, который получил второе высшее образование и ему разрешили защитить диплом в родном театре – так же, как когда-то это делал Кирилл Стрежнев (главный режиссер театра, – прим. ред.). Но дату премьеры пока не назначаем, сейчас сложно что-то планировать надолго».

В пресс-службе «Урал Опера Балета» сообщили, что планы театра готовы будут раскрыть на днях. Но, как стало известно корреспонденту «Нового Дня», сезон оперный планирует начать 24 сентября. Причем осенью зрителей ждут три оперных премьеры и одна балетная. В сентябре покажут нового «Севильского цирюльника» Россини, в ноябре – «Лючию ли Ламмермур» Доницетти, в декабре – «Любовь издалека» современного финского композитора Кайи Саариахо.

Кроме того, как уже сообщал «Новый День», с 10 по 14 сентября в Екатеринбурге пройдет Х Международный фестиваль театров кукол «Петрушка Великий». Подробнее о программе – в нашем материале.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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