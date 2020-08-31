В Екатеринбурге покажут кукольные спектакли по мотивам творчества Башлачева и Босха (ФОТО)

С 10 по 14 сентября в Екатеринбурге планируют провести Х Международный фестиваль театров кукол «Петрушка Великий».

Как сообщили РИА «Новый День» в Екатеринбургском кукольном театре, каждый раз экспертный совет организаторов отбирает к участию спектакли, соответствующие определенной теме фестиваля, в этом году она звучит как «Театр кукол: связь времён». Тема позволила собрать спектакли, обращенные к традиции или направленные на смелый поиск новых форм, адресованные детям или обращенные к взрослому зрителю, вдохновленные историями прошлого или опытом современности.

Зрители увидят 15 спектаклей от театров России, Германии и Франции. Республиканский театр кукол Республики Марий Эл привезет мистический спектакль «Йÿд орол (Ночной караул)», созданный совместно с писателем Денисом Осокиным.

Омский государственный театр куклы, актера, маски «Арлекин» предложит зрителям примерить «Калоши счастья» Ганса Христиана Андерсена. Театр кукол Республики Карелия покажет свою версию пушкинской истории «О рыбаке и рыбке».

Ульяновский театр кукол расскажет малышам трогательную историю «Мама и я». Красноярский театр кукол приготовил настоящий подарок для всех фанатов творчества Александра Башлачёва: кукольники воплотили на сцене знаменитую «Егоркину былину». Театр Karlsson Haus из Санкт-Петербург пригласит смельчаков в «Сад наслаждений», авторы которого вдохновлялись творчеством Иеронима Босха. Тему Босха подхватят и гости из Германии. Создатели спектакля «Планета Эдем» также вдохновлялись триптихом «Сад земных наслаждений» (спектакль посвящен первой его части). Участие коллектива «Марк Шниттгер Фигурен Театр» из города Киль стало возможным благодаря поддержке Института им. Гете.

Французский театр «Де Фурми дан ла Лантерн» из города Лилль покажет историю «Наперекор ветру», рассказывающую о цензуре, запретах и невероятной свободе (спектакль показывается при поддержке Института Франции в России и Альянс Франсез Екатеринбург). Сам Екатеринбургский театр кукол покажет на фестивале две работы: музыкальную сказку «Колобок» и премьерный спектакль «Хармс». Офф-программу украсит читка пьесы драматурга Олега Богаева. Его пьеса «Я убил царя» прозвучит в исполнении актера Екатеринбургского театра кукол, заслуженного артиста РФ Германа Варфоломеева.

Фестивальные показы пройдут в «Колизее», ТЮЗе, «Синара-центре» и в Свердловском театре музыкальной комедии.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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