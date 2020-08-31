Иностранные театры не приедут в Екатеринбург на фестиваль кукольников

Иностранные театры не смогут приехать на фестиваль кукольных театров в Екатеринбург из-за отсутствия авиасообщения: спектакли участников зрители увидят в записи на большом экране. Организаторы «Петрушки Великого» рассказали, как пройдет фестиваль в новых «коронавирусных» реалиях.

Как уже писал «Новый День», фестиваль театров кукол «Петрушка Великий» пройдет в Екатеринбурге с 10 по 14 сентября. В этом году в рамках фестиваля покажут 15 спектаклей от театров из Санкт-Петербурга, Омска, Ульяновска, Йошкар-Олы, а также – из Германии и Франции. Организаторы «Петрушки» рассказали корреспонденту «Нового Дня», что им разрешили устраивать спектакли со зрителями.

«В эти же примерно даты будет проходить фестиваль кукольников «Арлекин» в Санкт-Петербурге. Им пока не разрешили приглашать зрителей, фестиваль пройдет только для участников. У нас, слава богу, разрешили показы на зрителей, хотя зал будет заполняться максимум на 50%. Отдельно будут показы для участников «Петрушки» и жюри, отдельно – для зрителей», – рассказала руководитель литературно-драматургической части Екатеринбургского театра кукол Мария Зырянова.

Несмотря на то, что в афише заявлены два иностранных театра – французский «Де Фурми дан ла Лантерн» из города Лилль и немецкий «Марк Шниттгер Фигурен Театр» из города Киль – приехать артисты в Екатеринбург не смогут. Россия не возобновила прямое сообщение с этими странами. Поэтому спектакли «Наперекор ветру» и «Планета Эдем» будут показаны лишь в записи.

«Мы в этом году впервые будем делать фестиваль в здании «Колизея». Там и устроим показы. Записи спектаклей хорошего качества, будет продано небольшое количество билетов для зрителей», – рассказали в театре.

Российские театры приедут в Екатеринбург, чтобы сыграть вживую: с 9 сентября работа театров будет разрешена. Уже сейчас забронированы номера в отелях и куплены билеты для 160 участников из разных городов.

Омский государственный театр куклы, актера, маски «Арлекин» везет свой «большой» спектакль «Калоши счастья» Ганса Христиана Андерсена. Театр кукол Республики Карелия покажет свою версию пушкинской истории «О рыбаке и рыбке». Ульяновский театр кукол расскажет малышам трогательную историю «Мама и я». Красноярский театр кукол приготовил настоящий подарок для всех фанатов творчества Александра Башлачева: кукольники воплотили на сцене знаменитую «Егоркину былину». Полная программа фестиваля «Петрушка Великий» появится на сайте Екатеринбургского театра кукол в ближайшие дни, продажа билетов должна стартовать на этой неделе.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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