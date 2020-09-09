Фестиваль кукольных театров «Петрушка великий» переориентировали на публику 16+

Завтра в Екатеринбурге открывается десятый юбилейный фестиваль театров кукол «Петрушка великий». Директор Петр Стражников назвал факт проведения фестиваля в нынешних коронавирусных реалиях не иначе как чудом. Афиша в этом году ориентирована на взрослых и молодежь: 10 из 15 спектаклей – не для детей. Будут фантасмагории по Гоголю и «сочинения на тему порока».

Фестиваль «Петрушка великий» пройдет на четырех театральных площадках Екатеринбурга с 10 по 14 сентября. Зрителей ждут в «Колизее», где временно обосновался кукольный театр, в ТЮЗе и музкомедии, а также на площадке «Синара-центра». Завтра утром на официальном открытии перед публикой выступит танцующий оркестр Александра Павлова, а артисты театра кукол обещали зрелищное шоу. Затем начнутся фестивальные будни. В этом году в программе – 15 спектаклей из России, Германии и Франции. Работы зарубежных театров можно будет посмотреть только по онлайн-трансляции, а российских – вживую.

«Факт проведения фестиваля в этом году я иначе как чудом не называю, – признался сегодня на пресс-конференции в ТАСС директор Екатеринбургского театра кукол Петр Стражников. – До последнего момента мы не знали, состоится это мероприятие или нет. Подобное мероприятие – одно из крупнейших не только в стране, но и в мире. И подготовка к нему шла целый год. На наши 15 мест в афише было подано около 200 заявок со всего мира. Можете представить, какой конкурс выдержали театры, которые оказались в афише. Уровень спектаклей очень высок. Многие наши участники обычно становятся участниками и лауреатами «Золотой маски» (главная российская театральная премия, – прим. ред.)».

Особенностью «Петрушки-2020» Стражников назвал то, что в этом году афиша ориентирована скорее на молодежь и взрослую аудиторию, нежели на детей. Из 15 спектаклей – 10 с возрастным цензом «8+», а по факту они рассчитаны на еще более взрослых зрителей. Есть и постановки «16+». Например, фантасмагория по Гоголю «Гоголь.СПб» театра из Кирова, «Планета Эдем» по Босху немецкого театра, сочинение на тему порока «Сад наслаждений» (Санкт-Петербург) и другие. Но будут и постановки для малышей.

«Для детей от трех лет Ульяновский театр привезет спектакль «Мама и я» о любви ребенка и мамы. Расскажу секрет. Когда постановщики ставили этот спектакль, одна была в положении на последних месяцах, а другая только-только стала мамой. И думаю, они всю свою любовь отразили в этом спектакле, – рассказал Петр Стражников. – Будет несколько спектаклей «3+» и «8+».

Билеты на фестиваль уже можно купить в кассе театра либо онлайн. И, по словам организаторов, их осталось немного – в этом году все площадки разрешено заполнять только на 50%. И вместо 5-6 тысяч зрителей, как в прошлые годы, «Петрушка» примет лишь 2500-3000 человек.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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