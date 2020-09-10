В центре Екатеринбурга четырехметровый волшебник и гигантская лошадь собрали толпу зрителей (ФОТО)

Четырехметровый волшебник-великан, похожий на Гэндальфа из «Властелина колец», открыл сегодня в Екатеринбурге десятый, юбилейный, фестиваль «Петрушка Великий». На площадке в центре города устроили чудо-представление: зрители увидели лошадь, делающую зарядку, танцующие корабли и многое другое. Праздник будет идти в городе до 14 сентября.

Тема десятого фестиваля «Петрушка Великий» – «Театр кукол: связь времен». Поэтому главным героем открытия стал огромный старец-волшебник, который в силу своей вековой мудрости знает о взаимосвязи поколений все. Четырехметровая кукла, похожая на известного Гэндальфа, увлекла и детей, и взрослых в удивительную страну чудес и фантазий. На площадке у «Синара-центра», где покажут часть спектаклей, зрители сегодня увидели лошадь, которая делает зарядку, порхающих бабочек, танцующие корабли и многое другое. И, конечно, пришел главный герой праздника – Петрушка.

Открывая «Петрушку Великого», директор Екатеринбургского театра кукол Петр Стражников в очередной раз подчеркнул, что проведение фестиваля было до последнего под вопросом. Поэтому то, что он все-таки состоится, – это настоящее чудо. В этом году в афишу попало 15 спектаклей со всей России, а также из Германии и Франции. По словам Стражникова, – это лучшие постановки, прошедшие строгий отбор: изначально на участие подали заявки 200 театров. Иностранные артисты будут показывать свои спектакли при помощи онлайн-трансляции, а на российские можно прийти в театр.

Петр Стражников

Фестиваль «Петрушка Великий» пройдет на четырех театральных площадках Екатеринбурга с 10 по 14 сентября. Зрителей ждут в «Колизее», где временно обосновался кукольный театр, в ТЮЗе и музкомедии, а также на площадке «Синара-центра». Особенностью «Петрушки-2020» стало то, что в этом году афиша ориентирована скорее на молодежь и взрослую аудиторию, нежели на детей. Из 15 спектаклей – 10 с возрастным цензом «8+», а по факту они рассчитаны на еще более взрослых зрителей. Есть и постановки «16+». Например, фантасмагория по Гоголю «Гоголь.СПб» театра из Кирова, «Планета Эдем» по Босху немецкого театра, сочинение на тему порока «Сад наслаждений» (Санкт-Петербург) и другие. Но будут и постановки для малышей. Например, для детей от трех лет Ульяновский театр привезет спектакль «Мама и я» о любви ребенка и мамы.

Билеты на фестиваль уже можно купить в кассе театра либо онлайн. И, по словам организаторов, их осталось немного – в этом году все площадки разрешено заполнять только на 50%. И вместо 5-6 тысяч зрителей, как в прошлые годы, «Петрушка» примет лишь 2500-3000 человек.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

Екатеринбург. Другие новости 10.09.20

В Свердловской области от гриппа привили уже почти 400 тысяч человек. Два дня назад было вдвое меньше. / На депутатское место в ЕГД претендует адвокат-танцор. / Активисты сдают в заксо более 13 тысяч подписей за возвращение выборов мэров (ФОТО). Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»