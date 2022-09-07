На фестиваль театров кукол «Петрушка Великий» привезли спектакли про Будду и голод в Поволжье

Сегодня в Екатеринбурге начинается фестиваль «Петрушка Великий». В этом году в программу вошли спектакли, которые сломают стереотипы зрителей о кукольном театре: артисты из России, Казахстана и Турции продемонстрируют новые технологии, новые способы существования куклы на сцене, а также расширят горизонт тем. В том числе зрители увидят постановки про страшный голод в Поволжье и на Урале, про Будду, Гоголя и другие.

«Петрушка Великий» будет идти с 8 по 12 сентября на разных площадках. В Екатеринбурге покажут 15 спектаклей от 14 театров трех стран – России, Казахстана и Турции. В этом году тема звучит так: «Театр кукол: ломая стереотипы».

«Театр кукол – один из древнейших театральных жанров. Его история уходит корнями вглубь веков. Первые театрализованные представления с использованием кукол относятся к первобытному обществу. Неудивительно, что за это время кукольное искусство обросло своими устоявшимися стереотипами, – пояснили в Екатеринбургском театре кукол. – В программу фестиваля вошли спектакли, создатели которых используют новые технологии, по-новому смотрят на кукловождение и природу существования куклы на сцене, ищут новые темы и расширяют аудиторию, обращаясь к новому зрителю. Прежним критерием отбора остался высокий уровень мастерства».

В афише – как спектакли для самых маленьких, так и взрослые постановки на сложные темы. Например, 9 сентября в малом зале ТЮЗа театр кукол «Экият» из Казани покажет постановку «Адәмнәр» («Люди»), которая рассказывает о страшном голоде, свирепствовавшем в Поволжье и на Урале в 1921-1922 годах. Причем голод не просто явление, он становится действующим персонажем спектакля. Зрители увидят, как человек, страдающий от голода, шаг за шагом, постепенно, теряет нравственные ориентиры, перестает быть человеком, умирает духовно.

Еще одну «нестереотипную» для кукольного театра тему затронет театр из Тувы. 10 сентября в Камерном театре труппа покажет спектакль «Я – Будда!» по мотивам эпической поэмы Манджиева и Хаптаханова. Это притча о том, как принц Сиддхартха Гаутама, отказавшись от мирских благ, после долгого пути поиска высшей истины побеждает Мару, воплощение всех видов зла и препятствий на духовном пути, и достигает просветления.

Зарубежных театров будет два – «Севинчер» из Стамбула (Турция) и Театр кукол из Костаная (Казахстан). Турецкие актеры 11 сентября в «Синара-центре» покажут спектакль для семейного просмотра «Неспящий» про героя, который как Пикассо, Ван Гог и Дали пытается найти идеи во сне. А казахские гости 11 сентября в Театре кукол покажут «Пиковую даму» по мотивам повести Пушкина. Новая интерпретация будет необычной.

Екатеринбургский театр кукол представит на суд жюри два спектакля – «Собака камень» и «Гоголь. Триптих».

Напомним, «Петрушка Великий» проходит в Екатеринбурге с 2002 года. В этом году ему исполняется 20 лет.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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