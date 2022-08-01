Театры Екатеринбурга начинают новый сезон: зрителей ждут спектакли по Гоголю, Фицджеральду и Гёте

Театры Екатеринбурга уже начинают новый сезон, и зрителей почти сразу ждут премьеры. В драме – «Ночь нежна» по Фицджеральду, в «Урал Опере» – «Петр Первый», в «Коляда-театре» – «Сценарий безалкогольной свадьбы». В нашем материале – обзор первых премьер сезона.

Сегодня свой 21-й сезон открыл «Коляда-театр». Второй год артисты устраивают перед зданием на Ленина, 97, «Коляда-Тучу». Любой желающий может прийти и бесплатно взять уже не нужные костюмы, неиспользуемый реквизит, бижутерию, пластинки. Сопровождается все это танцами от молодых артистов театра. Первый спектакль покажут завтра. Это будет «Тарас Бульба», премьера которого состоялась в мае. И сразу же артисты приступают к репетициям новых спектаклей.

«В августе и в сентябре Николай Коляда будет репетировать свою пьесу под названием «Сценарий безалкогольной свадьбы». Премьера намечается в конце сентября. Также начинается работа над спектаклем для детей под названием «Жихарка». Театральную пьесу Коляда написал по мотивам русских народных сказок. Премьера сказки состоится в Сысерти в рамках фестиваля «Лето на заводе», – рассказали в «Коляда-театре». – В октябре зрители увидят спектакль по пьесе Мольера «Лекарь поневоле». Поставит спектакль Иван Федчишин. В конце октября Коляда начнет ставить спектакль «Сорочинская ярмарка» по мотивам произведений Николая Гоголя. Сейчас Николай Коляда заканчивает инсценировку и, возможно, название изменится, так как в театральную историю вплетаются мотивы многих произведений Гоголя – любимого писателя «Коляда-театра». После Нового года Коляда будет репетировать «Фауста» Гёте, главную роль сыграет Олег Ягодин».

Театр кукол выходит из отпуска 11 августа, в этот день маленьким зрителям покажут «Потешки» и «Карлсон, который живет...». Затем в театре будут плотно готовиться к фестивалю «Петрушка Великий». Он пройдет в Екатеринбурге с 8 по 12 сентября. В эти дни можно будет посмотреть «Русалочку» Московского областного государственного театра кукол, «Цирк Умвельт» театра «Особняк» из Петербурга, спектакль «Я – Будда» из Тувы, а также «Sleepless (Неспящий)» театра Sevincer Puppet Theatr из Стамбула. Ближайшая премьера в самом театре кукол намечена на ноябрь, когда театр будет отмечать 90-летие. Постановка будет посвящена юбилею, сообщили «Новому Дню» в пресс-службе.

Свердловский театр драмы первый спектакль в сезоне покажет 18 августа – это будет «Мастер и Маргарита». А первая премьера – «Ночь нежна» по Фрэнсису Скотту Фицджеральду – назначена на 25 и 26 августа. Некоторые театралы уже успели увидеть историю про молодого американского психотерапевта на предпоказах, которые прошли в июле.

Театр юного зрителя сезон откроет 1 сентября спектаклем «Чучело» про травлю детей в школе. А Музкомедия – 12 сентября спектаклем «Екатерина Великая». Премьера здесь намечена на 30 сентября: зрители увидят «Маскарад» по мотивам драмы Лермонтова.

«Урал Опера Балет» 4 сентября покажет «Снежную королеву», а 8 и 9 сентября состоится первая премьера – концертное исполнение музыкально-драматических фресок «Петр Первый» (опера Андрея Петрова). В ноябре зрителям презентуют комико-фантастическую оперу Петра Чайковского «Черевички» (режиссер-постановщик Борис Павлович). По форме это grand opèra – с большими ансамблями и хорами, симфоническими антрактами и обязательным балетом в предпоследнем акте. Композитор не стремится никого рассмешить, главными для него, как и в других операх, остаются лирика и патетика – но комическое неожиданно проявляется и мерцает на стыках между ними. В «Урал Опере» «Черевички» не исполнялись больше 70 лет.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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