В Екатеринбурге отказались от планов поставить оперу про Стива Джобса

В «Урал Опера Балете» не будут ставить оперу The ®evolution of Steve Jobs про основателя компании Apple. Официально информацию руководство театра пока не прокомментировало, но скорее всего, решение связано с изменением геополитической обстановки.

Премьеру оперы The ®evolution of Steve Jobs Мейсона Бейтса «Урал Опера Балет» планировал на 8 сентября 2022 года: театр собирался открывать постановкой новый сезон. Впоследствии дату премьеры откладывали, поскольку из-за коронавируса остановился репетиционный процесс. Сейчас оперу решили вообще убрать из репертуарных планов театра.

В пресс-службе подтвердили, что The ®evolution of Steve Jobs в этом году точно ставить не будут, но говорить об отмене премьеры не стали.

Напомним, The ®evolution of Steve Jobs была создана Мейсоном Бейтсом и Марком Кэмпбеллом по заказу Оперы Санта-Фе. В ней рассказывается о разработке одного из первых персональных компьютеров, а также о презентации первого iPhone. В Екатеринбурге оперу должен был ставить израильский режиссер Томер Звулун.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2022, РИА «Новый День»