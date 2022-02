Премьеру оперы про Стива Джобса переносят из-за коронавируса

Премьера оперы The ®evolution of Steve Jobs, которая была намечена в «Урал Опера Балет» на сентябрь, переносится на неопределенный срок, как и премьера концертного исполнения оперы «Пётр Первый». Многие артисты театра находятся на больничном, поэтому репетировать невозможно.

Премьеру оперы The ®evolution of Steve Jobs Мейсона Бейтса «Урал Опера Балет» планировал на 8 сентября 2022 года: ей театр собирался открывать новый сезон. Эта постановка должна была состояться впервые в России. Но в планы вмешался коронавирус.

«В связи с тем, что на сегодняшний момент в театре обострилась эпидемиологическая ситуация, по причине болезни артистов происходят замены спектаклей, зрители сдают билеты, коллектив несёт большие финансовые потери, руководство театра приняло решение перенести премьеру оперы The ®evolution of Steve Jobs», – прокомментировали в «Урал Опера Балет». Там пока даже не рискуют называть новые даты из-за неопределенности, вызванной ростом заболеваемости. Сейчас большая часть коллектива, которая должна быть задействована в постановке The ®evolution of Steve Jobs, вообще находится на больничном.

Кроме оперы про Стива Джобса, перенесена и премьера концертного исполнения оперы «Пётр Первый» Андрея Петрова, которая должна была состояться в мае 2022 года.

«Мы надеемся на благополучный выход из данной ситуации, на нормализацию эпидемиологической обстановке в театре и Екатеринбурге, и тогда будет принято решение о постановочных и репертуарных планах коллектива», – добавили в пресс-службе.

Добавим, что из-за болезни артистов 6 и 9 февраля вместо «Баядерки» покажут «Жизель». Если зрителей замена спектакля не устраивает, они могут сдать билеты.

Напомним, опера The ®evolution of Steve Jobs про основателя компании Apple создана Мейсоном Бейтсом и Марком Кэмпбеллом по заказу Оперы Санта-Фе. В ней рассказывается о разработке одного из первых персональных компьютеров, а также о презентации первого iPhone. В Екатеринбурге оперу должен ставить израильский режиссер Томер Звулун, дирижер-постановщик – Константин Чудовский.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

