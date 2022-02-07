В театрах перестали проверять температуру. Зрители жалуются на заполненность залов

В театрах Екатеринбурга перестали измерять температуру и требовать QR-коды, обязательным атрибутом осталась только маска.

«Ходила по театрам всю каникулярную неделю по «Пушкинской карте», была в оперном, музкомедии, драмтеатре и ТЮЗе, и только в одном ТЮЗе смерили температуру, – сообщила «Новому Дню» студентка филологического факультета УрФУ Дарья. – QR-коды теперь не спрашивают, температуру не измеряют, говорят только маску надеть, да и то никто не контролирует. В зале постоянно слышен кашель, шмыганье носом, а ведь залы-то полные, ни одного свободного места даже в будни. При этом сейчас много кто болеет, и театры только усугубляют все это».

В пресс-службе «Урал Опера Балет» «Новому Дню» сообщили, что QR-коды для посещения театра действительно не нужны, однако температуру зрителям измеряют, а также контролируют ношение масок. В театре музыкальной комедии и драмтеатре рассказали об аналогичных правилах посещения.

Заполненность театральных залов действительно близка к 100%. Сейчас, в отличие от прошлого года, в Свердловской области не действуют ограничения в виде 50% или 75% занятых мест. При этом повально болеют и сотрудники самих театров. Так в местном оперном театре произошло несколько замен спектаклей, а премьеру новой оперы перенесли с сентября на неопределенный срок.

Екатеринбург, Мария Зыкова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2022, РИА «Новый День»