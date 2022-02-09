Замены спектаклей и возврат билетов: театры Екатеринбурга ощутили влияние «омикрона»

Во многих театрах Екатеринбурга из-за болезни актеров вынуждены заменять или отменять спектакли. Зрители тоже стали чаще сдавать билеты или менять их на другие даты: многие не могут прийти из-за коронавируса.

Как рассказали «Новому Дню» в ТЮЗе, отток зрителей действительно заметен: «Звонят или пишут в директ, спрашивают, как прийти по пропавшим билетам: в свои даты не могли, потому что болели. Мы идем навстречу, разрешаем сдать билеты и вернуть деньги, либо выбрать другой день», – рассказала руководитель отдела маркетинга ТЮЗа Екатерина Бородулина.

Иногда и сам театр вынужден заменить спектакль, заявленный в афише, на другой: не во всех постановках есть несколько составов артистов, и когда кто-то заболевает, приходится быстро принимать решение.

«Например, 10 февраля мы вместо «Тимура и его команды» покажем «У ковчега в восемь». 11 и 12 февраля вместо «Сказки о потерянном времени» будут «Бременские музыканты». Зрители могут сдать билеты, если они не хотят приходить на спектакль-замену, мы возвращаем деньги», – пояснили в ТЮЗе.

В «Коляда-театре» говорят, что с появлением «омикрона» ситуация не сильно изменилась: с самого начала пандемии всегда есть зрители, которые не могут прийти по болезни.

«Мы говорим, чтобы приходили, когда поправятся, обмениваем билеты на другие даты», – рассказали в театре. Здесь тоже в последнюю неделю периодически меняют заявленные спектакли: так 6 февраля – вместо «Змеи Золотой» показали «Долорес Клейборн», а 7 февраля вместо «Хабибулина» – «Не включай блондинку».

А вот в Свердловском театре драмы не заметили оттока зрителей. «В день, может быть, два-три звонка бывает с вопросами про замену билетов из-за болезни, – отметила замдиректора театра по информполитике и связям с общественностью Наталья Махлина. – По закону, если зритель пропустил спектакль по болезни и у него пропали билеты, нужно предоставить больничный лист, чтобы вернули деньги. Но мы, конечно, понимаем, что в нынешней ситуации многие не могут этого сделать. Поэтому предлагаем зрителям по пропавшим билетам приходить на любой спектакль, вплоть до окончания сезона».

Напомним, ранее о проблемах сообщал «Урал Опера Балет». Там из-за заболеваемости коронавирусом решили перенести оперу про Стива Джобса: многие артисты на больничном, репетиционный процесс выстроить невозможно.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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