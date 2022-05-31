В ТЮЗе в День защиты детей выпустят мрачный спектакль про буллинг – «Чучело»

В Екатеринбургском театре юного зрителя завтра, в День защиты детей, состоится премьера спектакля про травлю в школе – «Чучело». Чтобы перенести известную историю Ленки Бессольцевой на сцену, режиссер и артисты ездили по школам города, разговаривали с детьми, узнавали, что они думают про буллинг. Монологи с реальными историями из жизни тоже вошли в спектакль.

Повесть «Чучело» Владимир Железников написал в 1981 году. Ее отказывались издавать из-за запретной темы буллинга в советских школах, но все-таки произведение попало в печать, а затем и в руки режиссера Ролана Быкова. Советские школьники и родители были в шоке от истории Лены Бессольцевой, над которой издевались абсолютно все в классе. Показательно, что сердце девочки не затвердело – она осталась чуткой и способной на сопереживания.

Прошло почти 30 лет, но тема буллинга не стала менее актуальной, если не сказать наоборот. Регулярно появляются новости о том, как подростки издеваются над сверстниками. Теперь это все снимается на видео и выкладывается в сеть. Жестокость детей иногда не знает предела. Поэтому в ТЮЗе приняли решение: молчать дольше нельзя. Пришло время поговорить с подростками о страшной теме. И не сюсюкать – а говорить как с равными.

«Мы каждый год готовим к 1 июня премьеры. И всегда попадало, что 1 июня играли добрые веселые сказки. Но приходит момент, когда надо поговорить с детьми о серьезных вещах. У меня была точка зрения, что современные дети не читали и не смотрели произведение. Но когда мы готовились к постановке, мы ездили по школам и говорили с детьми. Хотелось создать честный спектакль, потому что проблема серьезная и страшная, с каждым годом становится более объемной. Оказалось, что многие прочитали это произведение (оно есть в учебниках по внеклассному чтению), многие смотрели и фильм. Поэтому и разговор получился очень откровенный, – рассказал в эфире программы Nota Bene на радио «Серебряный дождь» режиссер спектакля Григорий Лифанов. – Ребята мне много говорили о своих ситуациях. Они натолкнули на мысль, что это не должен быть чисто спектакль по произведению. Мы в спектакль вставили монологи людей разного возраста, с которыми произошли неприятные истории в детстве. Истории жизни».

По словам режиссера, в процессе подготовки «Чучела» актеры встречались с психологами центра «Диалог», проходили специальные тренинги. «Психологи тоже говорят, что есть такая потребность у общества – говорить на такие темы. Причем говорить с детьми взрослым языком. Ставить проблему и вместе с детьми отвечать на вопросы», – отметил Григорий Лифанов.

Спектакль «Чучело» в ТЮЗе оформили в черно-белых тонах. Художник Ника Брагина пояснила, что это – два универсальных цвета: «Черный цвет – цвет стаи, стаи детей. Это цвет жестокости. Сегодня эта тема очень актуальная и острая – детская жестокость, которая иногда не знает границ. Поэтому был выбран черный цвет и какие-то белые акценты».

«Чучело» в театре поставили «вне времени». Действие там происходит не в советской школе – оно могло случиться и 10 лет назад, и вчера. Из советских атрибутов здесь только белые фартуки.

«История из жизни, той далекой жизни времен советского общества, времен детства нынешних мам или даже бабушек, когда не было мобильной связи, бытовых компьютеров, игр-приставок, телевизоры-то были не в каждом доме, когда все ученики должны были приходить в школу в одинаковой форме – октябрята, пионеры и комсомольцы, однако причины для коллективной травли были и тогда. Шестиклассница Лена Бессольцева взяла на себя чужую вину; класс объявил ей бойкот; девочка смогла выстоять в столкновении с подлостью и предательством. Проблема – старая, но формы проявления буллинга … изменились ли они в XXI веке?» – говорится в аннотации к спектаклю.

Попробовать ответить на этот вопрос можно с актерами ТЮЗа уже завтра. Первые показы пройдут 1, 2 и 11 июня.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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