«Это провокация, в такое время ставить «Тараса Бульбу»: в «Коляда-театре» выпустили мощный спектакль по Гоголю (ФОТО)

28 и 29 мая в «Коляда-театре» состоится премьера спектакля «Тарас Бульба». Смотреть его придется сквозь слезы. Некоторые сцены выбивают почву из-под ног, зал хлюпает носами. Режиссер признается, что ставить именно эту повесть Гоголя сегодня – провокация. Но отказаться от задуманного он не мог.

«Мне был знак свыше. Приснился сон, что Галина Волчек репетирует пьесу «Тарас Бульба» в инсценировке Коляды. Я тогда в Польше ставил «Вишневый сад», проснулся, думаю, ну бред! Я «Тараса Бульбу» читал в восьмом классе школы, и с тех пор не перечитывал, фильма не видел, – рассказал «Новому Дню» Николай Коляда. – Тогда же в Польше перечитал, подумал: ну не может же быть сон просто так? Ведь не «Идиот» Достоевского приснился, не «Братья Карамазовы». И еще в Польше написал первое действие [инсценировки], выслал артистам. А 17 января мы начали репетиции. Потом я уехал в Египет, и произошли всем известные события. Мне говорили: не надо ставить. Конечно, большая провокация поставить в это время «Тараса Бульбу». Но я не могу не сделать то, что пришло сверху».

Природа войны в «Тарасе Бульбе» Коляды показана глазами мужчин и женщин, отцов и матерей. Первые считают: не сражался – не мужик. Вторые видят в молодых парнях вчерашних своих мальчиков, которых вот-вот потеряют навсегда. Бульба, желая проверить удаль своих сыновей и похвастать перед казачьим войском, готов даже развязать войну, которой сейчас нет и никто не хочет. Чтобы доказать всем (кому?), что казаки – не «баболюбы и гречкосеи», сидящие по хатам и пасущие овец. Чтобы «постоять за православие», пусть и ценой молодых жизней. Жена Бульбы теряет при этом всё, ведь смысл ее жизни сводился к Андрею и Остапу. Сцена прощания с сыновьями рвет сердце. Впрочем, как и почти финальная сцена казни Остапа, которую своими глазами наблюдает Тарас Бульба: «Добре, сынку, добре».

В спектакле вообще нет «проходных» моментов, на которых можно было бы заскучать. Лихие пляски сменяются пирушками с бравирующими казаками, скачки на конях – прыжками через скакалку, любовные признания – жуткими мифами о потустороннем возмездии. Все это вплетается нитями в страшную картину все уничтожающей войны. И заканчивается сценой, на которой все былые лихие казаки лежат, завернутые в свои шаровары, как трупы в мешках.

Николай Коляда не отрицает: это антивоенный спектакль. Но он ничего не выдумывал, все по Гоголю. Режиссер считает, что в постановке каждый увидит что-то свое – какую бы позицию человек ни занимал.

«Прежде всего я делал антивоенный спектакль, мне жалко всех чудовищно. Жалко парней молодых, которые гибнут. И мне плохо, когда я за кулисами сижу и слышу песню в финале: «Девушки, молите Бога, чтобы кончилась война, А не кончится война, не выйдет замуж ни одна», – говорит Коляда. – И мне непонятна вот эта природа мужская: выпил – иди драться. Господь Бог заложил в мужиков такую занозу? Ведь когда Бульба хочет на войну, ему говорят – нет войны. Дак сиди ты дома. Они говорят: Тарас, смотри какая степь, места в ней всем хватит! Смотри, какая природа, жизнь прекрасна! Но что-то такое сидит в мужской натуре, что надо обязательно подраться. Зачем? Почему?»

Добавим, что на премьерные показы 28 и 29 мая билетов уже нет. Следующие показы пройдут 7, 19 и 30 июня.

Екатеринбург, Ольга Тарасова, Семен Саливанчук

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2022, РИА «Новый День»