«Из «Карениной» и «Маскарада» легко сделать попсу», – театральный эксперт рассказал, почему в театрах стало больше классики

В стартовавшем театральном сезоне многие театры России взялись за постановку классики: в афишах много «Анны Карениной», «Маскарада», Островского и Мольера. Зритель, по словам театральных критиков, пытается бежать от реальности и жаждет простоты: он хочет видеть ясный мелодраматичный сюжет и понятных героев.

Екатеринбург от общей российской тенденции не отошел. Например, в «Коляда-театре» осенью состоится премьера «Лекаря по неволе» Мольера, в декабре – «Сорочинской ярмарки» Гоголя, а в мае 2023-го – «Фауста» Гёте. Музкомедия 30 сентября откроет сезон новой версией музыкальной драмы «Маскарад», а театре драмы в конце октября выпустят «Анну Каренину» в интересной интерпретации с современным видеорядом. В «Урал Опере» 18 ноября покажут «Черевички» Петра Чайковского. Современной зарубежной драматургии в театрах почти не будет: в кулуарах признаются, что сегодня есть огромные сложности с получением прав на постановку некоторых авторов.

Известный театральный критик, член экспертного совета «Золотой маски» и арт-директор фестиваля «Реальный театр» Олег Лоевский считает, что определенные тенденции в этом сезоне, конечно, будут. И главная – человек хочет убежать от реальности и проблем.

«Русская классика всегда будет присутствовать в театре, она востребована зрителем. Но вы правы, из классики в театрах России сегодня больше «Карениной» и «Маскарада», чем «Братьев Карамазовых» и «Трех сестер». Это говорит о том, что зрителю нужен яркий сюжет, немного мелодраматичный. Из «Карениной» и «Маскарада» легко делается попса. Если убрать Левина, разные рассуждения Толстого, то вполне можно сделать легкий сюжет с острыми ситуациями, понятными героями. Хотя, конечно, все зависит от самого театра, от того, кто и как ставит, – говорит Олег Лоевский. – Но тенденция такая: человек не очень хочет запариваться. Понимаете, наша жизнь и так все усложняет, предлагает много сложных ситуаций, где ты каждую секунду должен делать выбор. А человек хочет просто жить. У него есть жажда простоты, ему не до сложностей. Сложный человек на сцене театра сегодня не очень нужен, а нужна простая ясная история, простая ясная эмоция. Поэтому мы бежим от реальности в сериальчик, детектив, комикс. Вот проблема. Но это неправильно. От того, что мы не хотим связываться со сложностями жизни, сама жизнь проще не становится».

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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