Гран-при фестиваля «Петрушка Великий» получил спектакль про марийские традиции «Йуд орол»

Гран-при международного фестиваля театра кукол «Петрушка Великий» получил спектакль «Йуд орол» из Йошкар-Олы. Постановка, наполненная марийскими напевами и мистикой, рассказывает про ночную встречу в нежилой деревне.

Церемония закрытия фестиваля прошла накануне вечером. «Петрушка Великий» продолжался в Екатеринбурге с 10 по 14 сентября, на четырех площадках зрители увидели 15 лучших кукольных спектаклей со всей России, а также онлайн – из Германии и Франции. Темой этого года была «Связь времен».

Гран-при «Петрушки» в этом году получил Республиканский театр кукол из Йошкар-Олы за спектакль «Йуд орол» («Ночной караул»). Специально для постановки театр заказывал пьесу у известного филолога, писателя и сценариста Дениса Осокина. Пронизанный марийскими напевами и традициями, «Йуд орол» рассказывает историю о молодом человеке, который неожиданно для себя приезжает в пустую марийскую деревню Маскародо (Род Медведя), в родительский дом своей матери, которой уже нет в живых. Героя ждут многие встречи – на границе миров, реальности и мечты, надежд сбывшихся и несбывшихся, с душой и поэзией своего народа, с его языком.

В этом году жюри почему-то не присуждали награды «лучший актер/актриса/режиссер». Но есть лучшая актерская работа – приз ушел Марку Шниттгеру («Планета Эдем», Германия), лучший актерский ансамбль – «Ноктюрн для влюбленных» (Государственный театр кукол Удмуртской республики, Ижевск). Лучшим художником назвали Киру Камалитдинову («О рыбаке и рыбке», Театр кукол Республики Карелия), этот же театр из Карелии завоевал приз «Признание». Красноярскому театру кукол дали спецприз «За воплощение поэзии Александра Башлачева средствами театра кукол» («Егоркина былина»). Несколько театров получили специальные дипломы.

Добавим, что «Петрушка Великий» стал первым с марта 2020 года крупным театральным фестивалем. До последнего проведение было под угрозой из-за нестабильной ситуации с коронавирусом.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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