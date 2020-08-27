Куйвашев обещает открыть театры и кино с 9 сентября

Свердловский губернатор Евгений Куйвашев пообещал с 9 сентября открыть театры и кинотеатры на территории региона. Но культурные учреждения смогут работать только при условии неполной загрузки.

«Я планирую подписать указ о возобновлении работы в Свердловской области кинотеатров, театров, филармоний и концертных учреждений с 9 сентября. Из-за пандемии нужно будет соблюдать ограничения. Мероприятия можно будет проводить только с условием заполнения площадки не более чем на 50%. Самое важное – строгое соблюдение дистанции. Кроме того, перед входом зрителям будут мерить температуру, во всех культурных учреждениях установят санитайзеры», – сообщил глава региона в Instagram.

Напомним, кинотеатры и театры остаются закрытыми с конца марта. Репетиции творческих коллективов без участия зрителей были разрешены только 20 июля. В августе несколько театров, а также филармония смогли провести несколько спектаклей и концертов на открытом воздухе. Владельцы кинотеатров после пятимесячного простоя оказались под угрозой полного разорения и неоднократно писали губернатору письма с просьбой открыть кинозалы, даже с ограничениями.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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