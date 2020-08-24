Кинотеатры Екатеринбурга готовы к открытию со вторника: что изменится в их работе

С 25 августа в Екатеринбурге власти планируют открыть кинотеатры, которые были закрыты с конца марта.

«Вопрос об открытии кинотеатров мы рассматривали на оперативном штабе на той неделе. Думаю, что на следующей неделе к этому вернемся», – говорил первый заместитель губернатора Алексей Орлов на заседании оперштаба на прошлой неделе. Заседание, на котором будут рассматривать вопрос об открытии кинотеатров, состоится сегодня, во второй половине дня.

Представители кинотеатров Свердловской области обращались с открытым письмом к губернатору региона Евгению Куйвашеву с просьбой отменить запрет на их работу, а на улицах Екатеринбурга прошел флешмоб «Хотим в кино». При этом Министерство культуры РФ было готово возобновить работу кинотеатров еще с 13 июля, однако окончательное решение должны принимать руководители регионов.

Сейчас действующие кинотеатры Екатеринбурга готовы к своему долгожданному открытию. Как сообщили «Новому Дню» в «Пассаж Синема», работа кинотеатра будет организована в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора. Сюда входит соблюдение социальной дистанции в холле, рассадка зрителей в зале с соблюдением дистанции, дезинфекция поверхностей, увеличение времени между сеансами, контроль температуры тела сотрудников и обеспечение их масками и перчатками. «Наш репертуар будет состоять из премьер фильмов, которые вышли в августе», – уточнили в кинотеатре.

«Мы готовы к открытию и соблюдению всех требований Роспотребнадзора. В данный момент отдел репертуарного планирования составляет расписание фильмов, которые будем показывать. Сейчас мы планируем работать с премьерными фильмами, с которыми уже работают наши коллеги: «Красотка в ударе», «Гренландия», «Поезд в Пуссан 2» и многие другие. Также в данный момент у нас идет подготовка к Всероссийской ночи кино, которая должна состояться 29 августа, где бесплатно можно будет посмотреть многие фильмы. До 2 сентября включительно все билеты будут стоить 139 рублей», – рассказала «Новому Дню» маркетолог «Гринвич Синема» Алена Любимова.

«Мы уже готовы к открытию с июля месяца. После открытия наша работа будет организована согласно всем требованиям Роспотребнадзора. Мы обеспечим дистанционную шахматную рассадку зрителей в зале. Продукцию бара и билеты, как и раньше, можно будет купить через интернет либо в терминалах, не контактируя с сотрудниками. В помещениях кинотеатра будут созданы соответствующие знаки для соблюдения дистанции. Промежутки между сеансами будут увеличены для того, чтобы после каждого сеанса мы могли проводить обработку зала. Залы будут снабжены рециркуляторами, которые будут обеспечивать очистку воздуха от вирусов. Те, кто забыл маску, смогут получить одноразовую бесплатно. Также мы подобрали библиотеку из 800 фильмов, которые выходили последние несколько лет», – рассказал «Новому Дню» директор сети кинотеатров «Премьер-зал» Владимир Петелин.

Напомним, что с 1 августа губернатор подписал указ об открытии торговых центров, а с 18 августа в Свердловской области разрешили возобновить работу предприятиям общественного питания, детским садам и санаториям.

Екатеринбург, Марина Симбирятина

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