Представители кинотеатров в Екатеринбурге устроили одиночные пикеты с просьбой возобновить работу (ФОТО)

В Екатеринбурге представители одной из сетей кинотеатров устроили одиночные пикеты в разных районах города. На улицу вынесли кресло из кинозала, попкорн и газировку, а рядом поставили плакат – «Я/мы хотим в кино».

Как рассказала корреспонденту «Нового Дня» представительница кинотеатра, этими акциями кинотеатры хотят обратить внимание областных властей на свои проблемы.

«Кинотеатры закрыты с марта, это одна из самых пострадавших отраслей. Сейчас открыли торговые центры, магазины, а кинотеатры закрыты. У нас шесть кинотеатров в городе, и возле каждого проходит такая акция, – рассказала Екатерина. – Мы хотим, чтобы на нас обратили внимание. Мимо проходят люди, делают фотографии, выкладывают в соцсети. Мы хотим привлечь внимание властей».

По словам Екатерины, такие акции сейчас проходят не только в Екатеринбурге, но и в других городах, где кинотеатры еще закрыты.

Напомним, в начале июля вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко сообщил, что кинотеатрам разрешат работу после 15 июля, но решение об открытии будут принимать регионы, в зависимости от текущей ситуации с коронавирусом. По данным Единой автоматизированной системы, опубликованным на сайте Фонда кино, за неделю с 30 июля по 5 августа 2020 года состоялись сеансы фильмов в 339 населенных пунктах (+175 по отношению к предыдущей неделе), расположенных в 39 регионах России (в девяти регионах действовали только автокинотеатры). Кроме Москвы, показы возобновились в Ярославле, Твери, Туле, Ульяновске, городах Московской области. Совокупные кассовые сборы составили 54,2 миллиона рублей, было продано 192 тысячи билетов. По сравнению с предыдущей неделей доля кинотеатров, возобновивших кинопоказ, выросла с 10% до 26%.

Напомним, в Свердловской области продолжают действовать ограничительные меры в связи с распространением коронавируса. С 1 августа в регионе разрешили работать торговым центрам, но пока здесь закрыты развлекательные центры, детские площадки, кинотеатры и фуд-корты. Проведение массовых мероприятий сейчас разрешено только на свежем воздухе, либо в крупных спортивных объектах.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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