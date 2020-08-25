Театры и кинотеатры откроют в ближайшее время

Театры и кинотеатры в Свердловской области могут открыться уже в ближайшие дни.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил сегодня на брифинге замгубернатора Павел Креков. «Ждать открытия можно уже в достаточно скором будущем, – сказал он. – Мы объективно подходим к цифрам, которые позволят кинотеатрам и театрам начать работать в определенном режиме. Вероятно, на следующем заседании регионального оперативного штаба этот вопрос будет решен». По словам чиновника, предпосылки для открытия зрелищных учреждений создаются, и в ближайшее время областные власти примут это решение.

Напомним, ранее предполагалось, что в Екатеринбурге кинотеатры могут быть открыты с 25 августа, но этого не произошло. Недавно представители залов, которые не работают с конца марта, обратились с открытым письмом к губернатору региона Евгению Куйвашеву с просьбой отменить запрет на их работу, а на улицах Екатеринбурга прошел флешмоб «Хотим в кино». При этом Министерство культуры РФ было готово возобновить работу кинотеатров еще с 13 июля, однако окончательное решение должны принимать руководители регионов.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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