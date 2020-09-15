Котокафе Екатеринбурга снова готовы встречать гостей

С 15 сентября в Екатеринбурге вновь заработали котокафе. Заведения были закрыты с конца марта и почти 6 месяцев не имели возможности нормально работать, чтобы обеспечивать своих питомцев.

«5,5 месяцев мы были закрыты, и сегодня закончилось время «заточения».

Вы знаете, как мы выживали всё это время, благодаря вам котики смогли: есть, платить за помещения и пережить смутное время. От всего сердца мы благодарим каждого, кто помогал! Вы спасли котов», – написали на своей странице администраторы котокафе «Мяу».

Как пояснили в котокафе «Больше шерсти», в связи с новой коронавирусной инфекцией посещать заведение можно будет по предварительной записи. «Мы также приобрели все необходимое оборудование. В каждом зале у нас установлен обеззараживатель воздуха. На входе будет работать температурный контроль, а все гости должны иметь при себе средства личной защиты», – сообщили администраторы в соцсетях.

Напомним, ранее губернатор разрешил работать кинотеатрам, театрам и филармониям, которые тоже долго добивались своего открытия.

Екатеринбург, Марина Симбирятина

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