Открытие кинотеатров не вызвало ажиотажа: на сеансах – единицы зрителей (ФОТО)

С сегодняшнего дня в Екатеринбурге заработали кинотеатры, которые были закрыты с марта. Спрос на первые показы оказался невысоким: во всех залах Екатеринбурга есть места на любой из сегодняшних сеансов. И это несмотря на то, что залы разрешено заполнять лишь на 50%. Сотрудники надеются, что интерес к кино вырастет к выходным.

Кинотеатры, как и театры и концертные организации, начинают сегодня работать после почти полугодового перерыва. Но, вопреки ожиданиям, никакого ажиотажа в кино нет. Как передает корреспондент «Нового Дня», возле залов стоят единичные зрители. Большинство идут на «Довод» Кристофера Нолана.

Если судить по онлайн-кассам, можно купить билеты на все сегодняшние сеансы во всех кинотеатрах – места есть. При покупке одного билета из системы продаж автоматически исчезают билеты на соседние кресла: залы разрешено загружать наполовину, поэтому зрители не будут сидеть рядом.

В целом афиша кинотеатров после большого перерыва выглядит скромно: на разных площадках Екатеринбурга можно посмотреть фильмы «Вратарь Галактики», «Поезд в Пусан 2: Полуостров», «Гренландия», «Агент Ева», «Ассистентка» и некоторые другие, мультфильмы «Феи» и «Мульт в кино». Сотрудники кинотеатров надеются, что какие-то выводы можно будет сделать в выходные: люди осознают, что уже можно пойти в кино и воспользуются этим.

В кинотеатрах сообщают, что принимают всевозможные меры безопасности в связи с продолжающейся пандемией. Согласно информации на сайтах «Гринвич-Синема» и «Пассаж-Синема», здесь после каждого сеанса проводят дезинфекцию залов, все поверхности обрабатываются специальными средствами. Каждые два часа работники моют пол, проводится регулярное проветривание. Повсюду установлены антисептики, а зрителей просят приходить в масках.

Екатеринбург, Ольга Тарасова, Семен Саливанчук

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